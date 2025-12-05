Зеленський вивів Єрмака зі складу ставки та РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки оборони і Ставки Верховного головнокомандувача – про це йдеться в указах на сайті президента 5 грудня.

Зокрема, Зеленський вивів зі складу РНБО Андрія Єрмака.

Також «на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України» Зеленський вивів Єрмака зі складу ставки.

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Напередодні президент анонсував рішення щодо нового голови офісу найближчим часом.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».



