Зеленський: Єрмак написав заяву про відставку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

«І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила...Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України...Відбудеться перезавантаження Офісу президента, керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена саме так, як потрібно. Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», – сказав він у своєму відеозверненні.

Щодо нового керівника Офісу президента, то Зеленський заявив, що завтра він проведе консультації з «тими, хто може очолити цю інституцію».

«Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип», – додав він.

За його словами, вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.

Єрмак наразі свою відставку не коментував.

Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Про те, в якій справі відбуваються обшуки, і який статус має голова Офісу президента, поки офіційно не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела пишуть, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Експредставник президента у Верховній Раді й Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») заявляв, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку, але «останнє слово – за президентом».

22 листопада Зеленський призначив Єрмака очільником делегації України для участі в переговорах зі США й іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення миру.