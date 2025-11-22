Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах щодо миру, її очолить Єрмак

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив склад делегації України для участі в переговорах зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Як йдеться в указі №854/2025 від 22 листопада, очолить делегацію голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, очільник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та інші.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що консультації зі США щодо майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії найближчими днями. За його словами, це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який покликаний узгодити бачення подальших кроків.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, – це відповідний термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

Читайте також: Венс назвав три ключові пункти будь-якого мирного плану щодо війни в Україні

Перед цим, 21 листопада, агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду,

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали.

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».



