Консультації зі США щодо майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії найближчими днями – Умєров

Консультації зі США щодо майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії найближчими днями, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.



«Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів», – написав він у телеграмі.

За його словами, це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який покликаний узгодити бачення подальших кроків.

«Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека», – додав Умєров.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».