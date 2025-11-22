Мирні пропозиції повинні враховувати те, що Росія не дотримується своїх домовленостей – президент Польщі

Мирні пропозиції повинні враховувати той факт, що Росія не дотримується своїх домовленостей, заявив президент Польщі Кароль Навроцький.

«Нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований РФ, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах», – написав він у соцмережі Х.

Навроцький наголошує, що будь-які рішення щодо миру та безпеки в Європі можуть бути схвалені «лише за участю всіх зацікавлених сторін».

«Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є Російська Федерація», – наголосив президент Польщі.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».



