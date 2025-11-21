Трамп: країнам Балтії не треба непокоїтися, оскільки «український конфлікт буде розв’язаний»

Президент США Дональд Трамп вважає, що країнам Балтії немає потреби непокоїтися, оскільки росіяни, на його думку, «не шукають нових воєн», а «український конфлікт буде розв’язаний». Про це глава американської держави сказав 21 листопада в інтерв’ю радіостанції Fox News.

На думку Трампа, наступний четвер, 27 листопада, – це відповідний термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

«У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, терміни зазвияай продовжуються. Але четвер – це те, що ми вважаємо відповідним часом», – сказав Трамп.

Раніше 21 листопада агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду,

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Читайте також: ЗМІ: Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять «мирний план» США

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.