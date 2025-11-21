Умєров заперечив інформацію медіа про погодження ним якихось пунктів «мирного плану» США

Секретар Ради національної безпеки та оборони, колишній міністр оборони Рустем Умєров заперечив інформацію медіа про нібито оцінку чи погодження ним якихось пунктів «мирного плану» США.

За його словами, під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була «технічною» – організація зустрічей і підготовка діалогу.

«Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі», – написав він у телеграмі.

Умєров нагадав, що 20 листопада відбулася розмова президента України з американською делегацією, а сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.



«Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій», – додав секретар РНБО.

Видання New York Post з посиланням на джерела 20 листопада написало, що Вашингтон отримав «позитивні відгуки» від секретаря РНБО Рустема Умерова під час переговорів у Маямі останніми тижнями. Один з неназваних чиновників повідомив журналістам, що Умєров погодився з більшістю цього плану та вніс до нього кілька змін.

Читайте також: Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?

Цього тижня медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Згодом Білий дім заявив, що представники адміністрації Трампа раніше вже обговорювали план мирної угоди з представниками Києва. Зокрема, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф мали зустрічі з «деякими українцями». Речниця Білого дому не уточнила, хто саме це був.

Офіс президента 20 листопада повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту «мирного плану» США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції, а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.



