ОП: Зеленський отримав від США проєкт «мирного плану» і хоче обговорити його з Трампом

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію», повідомили в Офісі президента.

«Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною і нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом «наявні дипломатичні можливості й основні пункти, які потрібні для миру».

З ким саме була сьогоднішня зустріч – не уточнюється.

Як повідомляли напередодні ЗМІ, в Україну з візитом прибула делегація з Пентагону під керівництвом міністра Сухопутних військ Збройних сил США Деніела Дрісколла. Заплановані їхні зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями і президентом Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 20 листопада повідомила про зустріч із Дрісколлом під час його першого візиту в Україну.

Видання Politico писало, що основною метою візиту делегації США є залучення українського керівництва до мирного процесу з Росією.

Також медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Точні умови пропозиції, розробленої США, незрозумілі, хоча, за повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, вона закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Українські чиновники публічно не реагували на заявлену угоду.

Зеленський раніше відмовлявся від вимог Кремля щодо того, щоб Україна поступилася територією або зменшила чисельність своєї армії, заявивши, що це лише послабить Україну і зробить її вразливою до майбутнього нового вторгнення.

Аналітики заявили, що малоймовірно, що пропозиція з 28 пунктів знайде підтримку в Києві.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Київ і Європа повинні бути залучені до будь-якого мирного плану щодо України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон «розробляє і буде продовжувати розробляти» перелік потенційних ідей для припинення війни Росії проти України.

За його словами, розробка ідей відбувається «на основі пропозицій обох сторін конфлікту».

«Щоб покласти край такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями. А для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки», – написав він у соцмережі Х.