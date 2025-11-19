Axios: адміністрація Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні, повідомляє Axios з посиланням на американських та російських чиновників.



За даними видання, план США з 28 пунктів натхненний успішним просуванням щодо угоди в Газі. Високопоставлений російський чиновник заявив Axios, що Трамп оптимістично налаштований щодо плану. Поки що незрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські прихильники.



Джерела Axios повідомляють, що 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Однак незрозуміло, як план підходить до спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України.



Спецпосланець Трампа Стів Віткофф очолює розробку плану та детально обговорив його з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим, повідомив американський чиновник.



Дмитрієв розповів Axios в інтерв'ю в понеділок, що він провів три дні, спілкуючись з Віткоффом та іншими членами команди Трампа, коли відвідував США 24-26 жовтня. Він висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди, оскільки, на відміну від попередніх зусиль, «ми відчуваємо, що російську позицію дійсно чують».

Axios пише, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку, повідомили українські та американські чиновники.



Спецпосланець Трампа обговорив план з очільником РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український чиновник, зазначивши, що Києву відомо, що «американці над чимось працюють».



«Президент чітко дав зрозуміти, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Президент Трамп вважає, що є шанс припинити цю безглузду війну, якщо буде проявлена гнучкість», – сказав Axios чиновник Білого дому.



Дмитрієв розповів Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися на Алясці в серпні, і розробити пропозицію «щодо вирішення українського конфлікту, а також того, як відновити зв'язки між США та Росією [та] вирішити проблеми безпеки Росії». За словами Дмитрієва, мета полягає в тому, щоб підготувати документ до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Плани щодо проведення саміту лідерів у Будапешті поки що залишаються в силі.

Посадовець США підтвердив, що Білий дім почав інформувати європейських чиновників про новий план, окрім українців. Він сказав, що Білий дім вважає, що є реальний шанс залучити українців та європейців, і сказав, що план буде адаптовано на основі пропозицій різних сторін.



«Ми вважаємо, що зараз обраний вдалий час для цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними», – сказав посадовець США.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».

Російська сторона заявляє, що її воєнні цілі залишаються незмінними. Зокрема у жовтні міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не змінила своєї позиції з часів саміту президента США Трампа і російського лідера Путіна на Алясці у серпні 2025 року, і що Росії не потрібне короткострокове припинення вогню, яке «нікуди не веде», а «довгостроковий стабільний мир». Лавров відповів на вимоги США щодо негайного припинення війни Росії в Україні, заявивши, що припинення вогню не вирішить «першопричин» конфлікту, які Лавров продовжує визначати як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію Україною російськомовних.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїх звітах неодноразово заявляв, що Кремль демонструє власне небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, незважаючи на те, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.