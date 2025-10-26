Представник РФ заявив, що «доніс позицію Путіна» до США

Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв прозвітував 26 жовтня про свою поїздку до США, яка відбувається на тлі посилення американських санкцій проти Росії та відмови американського президента Дональда Трампа зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним доти, доки не буде досягнуто попередніх домовленостей про мир в Україні.

За словами Дмитрієва, російська делегація вже третій день перебуває у Сполучених Штатах, де «доносить позицію Путіна щодо безглуздості тиску на Росію».

«Ми бачимо титанічні спроби зірвати діалог між Росією та США», – заявив Дмитрієв, не уточнивши, від кого виходять такі спроби. Він також повідомив, що представники адміністрації США були безпосередньо поінформовані про зустріч Путіна з керівництвом Генштабу російських Збройних сил і зроблених на ній заяв – про успішні випробування крилатої ракети «Буревісник» та, як стверджує російський лідер оточення українських військових у районі Куп’янська в Харківській області.

Дмитрієв також заявив, що «доносить» до американської влади, що «розв’язання конфлікту в Україні можливе лише при викоріненні його першопричин» – це офіційна позиція російської влади (першопричинами в Москві називають насамперед розширення НАТО і прагнення України вступити до цієї організації). Також він «доніс» до представників США думку про те, що російська економіка перебуває в доброму стані.

Дмитрієв також повідомив, що найближчим часом планується зустріч американських конгресменів із представниками Держдуми. Сам він зустрівся в США з конгресменкою Анною Пауліною Луною, яка нерідко висловлюється про конфлікт в Україні з позицій, які багато в чому повторюють наративи офіційної Москви. Нещодавно посольство Росії у Вашингтоні передало їй документи з радянських архівів про вбивство президента Джона Кеннеді.

З ким ще, окрім Луни, зустрівся Дмитрієв, він не повідомив. ЗМІ раніше писали, що планувалася його зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Не повідомляється, чи відбулася ця зустріч. Білий дім офіційно не коментував зустрічі американських представників із Дмитрієвим.