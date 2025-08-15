Склад делегації РФ на саміті на Алясці свідчить про спробу Кремля змістити фокус з війни в Україні – ISW

Кремль, ймовірно, використає саміт на Алясці, щоб відвернути увагу від мирних переговорів з Україною і перенести її на відносини між Росією і США, з метою схилити адміністрацію Трампа до вкрай необхідного економічного зближення. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що включення Москвою до складу делегації на Аляску міністра фінансів Росії Сілуанова та генерального директора Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставника російського президента Кирила Дмитрієва свідчить про те, що Росія, ймовірно, спробує змістити фокус саміту з війни в Україні на потенційні двосторонні економічні угоди.

ISW зауважує, що ні Сілуанов, ні Дмитрієв не брали участі в попередніх переговорах між Росією та Україною в Стамбулі в травні або червні 2025 року, але Дмитрієв був присутній під час переговорів між США і Росією в Стамбулі в лютому 2025 року.

Як раніше зазначав Iнститут вивчення війни, Кремль часто використовував Дмитрієва, щоб представити Росію як привабливого економічного партнера для США, і використовував його діловий досвід для відстоювання економічних інтересів Росії.

«Дмитрієв відіграв важливу роль у російській риториці, стверджуючи напередодні саміту, що Аляска є історичною частиною Росії, і використовуючи саміт для того, щоб представити Росію як світову потугу, рівну США, що, однак, підриває очевидну позицію Дмитрієва як нейтрального арбітра, зосередженого на економічних питаннях», – йдеться у звіті.

Москва покладається на Сілуанова, щоб применшити шкідливий вплив західних санкцій на російську економіку, намагаючись переконати Захід скасувати санкції через їхню нібито неефективність. Присутність Дмитрієва та Сілуанова на саміті в Алясці, ймовірно, має на меті представити саміт як потенційну ділову зустріч, припускають у ISW.

Аналітики зауважують, що Кремль приїжджає на Аляску з сильно ослабленою внутрішньою економікою, що дає адміністрації Трампа значні важелі впливу під час саміту. Зокрема, 13 серпня видання Bloomberg повідомило, що західні санкції та економіка Росії воєнного часу серйозно шкодять російській економіці, тоді як спроби Путіна стабілізувати економіку зазнають невдачі, оскільки доходи від російської нафти продовжують падати.

Неназвані чиновники повідомили Bloomberg, що Путін неодноразово просив про послаблення санкцій у рамках будь-якої угоди, яка обговорюватиметься на Алясці, що, за оцінкою ISW, ймовірно, свідчить про те, що Путін стурбований станом російської економіки та прагне економічного полегшення від Заходу.

Також аналітики ISW припускають, що Кремль також спробує відволікти увагу від війни в Україні, тиснучи на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала двосторонні переговори щодо контролю над озброєннями на саміті на Алясці.

15 серпня в Анкориджі запланований саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Вона, як очікується, відбудеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.