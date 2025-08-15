«Трамп не готовий стати Чемберленом». Колишні посли США в Україні та Польщі про очікування від саміту на Алясці

Позиція американського президента Дональда Трампа ймовірно потроху схиляється до проукраїнської напередодні його історичної зустрічі із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав колишній посол США у Польщі, а також колишній координатор санкцій в Держдепартаменті Деніел Фрід. Принаймні про це можуть свідчити коментарі як самого Трампа, так і європейських лідерів, із якими американський очільник мав розмову напередодні.

Побоювання про те, що Трамп «здасть» Україну на Алясці, відкидає і колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Я не думаю, що ми побачимо сценарій 1938 року

«Я не думаю, що ми побачимо сценарій 1938 року, коли Путін і Трамп зустрінуться і досягнуть якогось прориву або угоди. Президент Трамп не готовий бути Чемберленом. Він не готовий умиротворювати Путіна. Він не готовий погодитися на будь-який обмін територіями. Я впевнений, що президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не збирається погоджуватися на жодні примусові угоди. Тож ні Зеленський, ні інші європейці не погодяться на це, і я не думаю, що це навіть на порядку денному», – каже Тейлор у розмові із Радіо Свобода.

Напередодні саміту Путіна і Трампа американські дипломати поділились із Радіо Свобода своїми очікуваннями від їхньої зустрічі.

Трамп змусить Путіна зупинити війну?

Рішення врешті провести очну зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом імовірно ухвалили, бо у Білому Домі могли вважати, що президент Росії насправді готовий йти на певні поступки, але пізніше впевнилися, що це не так, вважає посол Деніел Фрід.

Про це може свідчити повідомлення у Bild про те, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф міг неправильно зрозуміти Путіна після розмови із ним 6 серпня.

За даними газети, спецпосланець Трампа прийняв «мирне виведення» українців із Херсона та Запоріжжя, якого зажадав Путін, за пропозицію відведення російських військ із цих регіонів. Джерела Bild стверджують, що Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а запропонував він лише часткове припинення вогню, тобто відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста за лінією фронту.

Насправді ж президент Росії Володимир Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях, стверджує джерело The Washington Post.

Вони організували зустріч, а потім виявили, що в російській позиції немає нічого нового

Деякі аналітики взагалі звертають увагу на те, що пропозиції Путіна, які Віткофф передав Трампу, фіксують у письмовій формі, а тому обговорення про те, чи міг американський посадовець просто не зрозуміти Путіна можуть бути безпідставними.

«Я думаю, що Білий дім Трампа погодився на цю зустріч після дискусій Стіва Віткоффа з Путіним минулої середи, які, на думку Віткоффа, свідчили про готовність Росії до серйозних переговорів. Тож вони вирішили, що є шанс досягти прогресу. Вони вхопилися за нього. Вони організували зустріч, а потім виявили, що в російській позиції немає нічого нового», – каже Ден Фрід.

У розмові із Радіо Свобода дипломат зазначає, що Путін імовірно не вперше «обдурив» Віткоффа таким чином.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не є поступкою Росії.

Рубіо зауважив, що Трамп вже мав кілька телефонних розмов з Путіним – «і нічого з цього не вийшло», тому президенту США потрібно побачити його віч-на-віч.

Сам Трамп назвав зустріч із Путіним на Алясці «попередньою» і припустив, що потім відбудеться його спільна зустріч з президентами України та Росії. Він також сказав, що скаже Путіну «завершити війну».

Як каже у розмові із Радіо Свобода Вільям Тейлор, президент Трамп вже позбавився ілюзій щодо конструктивності Путіна:

«Він сам дійшов висновку, що Путін не серйозно ставиться до прориву. Путін не серйозно ставиться до компромісу. Путін не серйозно ставиться до припинення вогню. Путін не серйозно ставиться до закінчення цієї війни. Путін затягує цю війну. І це те, що тепер зрозумів президент Трамп. Президент Трамп тепер зрозумів, що Путін його обдурив»

Я думаю, що ризики катастрофи менші, ніж були

На думку Дена Фріда, зараз у Трампа позиція перебуває у гармонії із європейською, яка полягає у тому, що припинення вогню у війні має відбутися без передумов.

Пізніше Дональд Трамп також прокоментував розмову із президентом України та європейськими лідерами, назвав її дружньою, а також пообіцяв «дуже серйозні наслідки» для Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну на саміті 15 серпня.

«Я думаю, що ризики катастрофи менші, ніж були. Але для того, щоб чогось досягти на цій зустрічі, Трамп повинен бути готовим тиснути на Путіна. Зараз він може це зробити. Як каже Трамп, у нього є карти», – каже Фрід.

Обмін територіями – це серйозна розмова?

Окрім повідомлень у пресі, самі американські посадовці визнавали, що «обмін територіями» буде на столі переговорів на Алясці. Про це говорив Держсекретар Рубіо, а також сам Трамп.

Прикметно, що про обмін територіями у російсько-українській війні не запросили говорити представників України. Це і викликало занепокоєння Києва та європейських країн.

А по світу пройшли кілька акцій протесту із вимогою «не продавати Україну», а також не повторювати досвід «Мюнхенської угоди» 1938 року.

В її межах очільники британського і французького урядів Невілл Чемберлен і Едуар Даладьє погодилися передати Судетську область Чехословаччини під контроль нацистської Німеччини, яку очолював Адольф Гітлер. За оцінками багатьох істориків, саме ця територіальна поступка, про яку Велика Британія і Франція домовились із Німеччиною та Італією без консультацій із Чехословаччиною, проклала шлях до початку Другої світової війни.

Ден Фрід не виключає, що про обмін територіями все ж може йтися на саміті 15 серпня.

«Цей ризик існує, але зараз я почуваюся більш комфортно, ніж раніше. Білий дім каже, що ми вислухаємо Путіна і з'ясуємо, чи налаштований він серйозно, чи ні. Це розумна позиція, яка, можливо, не виправдовує зустрічі, але так вже склалося», – каже дипломат.

Після запису інтерв'ю із послом Фрідом американський канал CNN повідомив, що президент США Дональд Трамп у розмові із європейськими лідерами нібито запевнив, що не говоритиме із російським лідером Путіним про обмін територіями з Україною, а наполягатиме на беззастережному припиненні вогню.

Вимога Росії щодо виведення підрозділів ЗСУ з областей, які РФ анексувала, навряд зміниться, а тому Трампу варто вимагати безумовного припинення вогню як перший крок, вважає Ден Фрід і додає, що в американського президента є для цього інструменти.

«Пам'ятаєте, що [колишній радник Держдепартаменту США] Джордж Кеннан сказав про Радянський Союз у 1946 році? «Кремль несприйнятливий до логіки розуму. Але він дуже чутливий до логіки сили». Тож використовуйте свою силу, і, можливо, вам вдасться домовитися про кращу угоду», – каже посол Фрід про бажану тактику Трампа на переговорах.

14 серпня американський президент заявив, що про «поступки» територіями може йтися на другій зустрічі вже за участі українського президента Володимира Зеленського.

Чи справді у Трампа є карти?

Дедлайн, який американський лідер встановив для Росії, щоб укласти угоду про мир, сплив 8 серпня.

Оскільки умову Кремль не виконав, спостерігачі чекали цього дня, щоб зрозуміти, чи виконає Трамп погрозу: запровадити 100-відсоткові мита як проти Росії, так і проти її найбільших енергетичних партнерів.

Передовсім, Індії і Китаю, адже саме на них припадає приблизно 70% експорту російських енергоносіїв.

На практиці ж, тарифи застосували лише щодо Індії, і їхній розмір вчетверо менший обіцяного. Разом із тарифами, які Трамп запровадив щодо Нью-Делі раніше, сумарно експорт товарів з Індії до США тепер обкладається 50 % мита

У Трампа є можливість чинити тиск на Путіна сісти за стіл переговорів, чинити тиск на Путіна, щоб змусити його зрозуміти, що він не може перемогти

«Це покарання для Індії, але це покарання для Росії. І друге, що він зробив, навіть більш важливе, ніж це, – Трамп знову надав українцям зброю. Зброю, яку європейці купують в американських виробників, американських оборонних компаній, а потім надають українцям. Це щось нове. Це зміна. Отже, у Трампа є набір інструментів. У Трампа є можливість чинити тиск на Путіна сісти за стіл переговорів, чинити тиск на Путіна, щоб змусити його зрозуміти, що він не може перемогти», – вважає Вільям Тейлор.

На думку Дена Фріда, адміністрація Трампа все ще має важелі, щоб зменшити доходи РФ від продажу енергоносіїв, і додає, що це могло б стати вагомим аргументом для Путіна, оскільки «російська економіка у поганому стані».

Він також вважає, що Трамп здатен примусити російського лідера до угоди, в якій Україні надаватимуться певні гарантії безпеки.

Раніше Дональд Трамп повідомив європейським лідерам та з президенту України Володимиру Зеленському, що США готові надати Україні гарантії безпеки – за певних умов, як повідомили Politico три особи, обізнані з перебігом розмови.

Троє осіб – європейський дипломат, британський чиновник і особа, яка була проінформована про розмову – заявили, що США готові відігравати певну роль у наданні Києву засобів для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто перемир’я. За словами одного з джерел, Трамп заявив, що він візьме на себе таке зобов’язання, тільки якщо ці зусилля не стосуватимуться НАТО.

Чи може Трамп умити руки?

10 серпня, ще до заяв Трампа про плани тиснути на Путіна під час переговорів на Алясці, його віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США більше не збираються «фінансувати конфлікт в Україні» і мають намір добиватися його якнайшвидшого закінчення.

«Якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу та закуповувати зброю у американських виробників – ми не проти, але самі більше це фінансувати не будемо», – заявив Венс.

«Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», – сказав тоді американський віцепрезидент.

На думку Дена Фріда, сценарій, в якому США просто виходять з мирного процесу і припиняють допомогу Україні малоімовірний. І не в останню чергу через роль європейських країн.

«Саме поняття коаліції країн, готових ввести війська в Україну, є дуже великою справою. Раніше це було б неможливо, але Трамп зробив це можливим, тому що європейці розуміють, що вони повинні встати і взяти на себе відповідальність за європейську безпеку, а європейська безпека вимагає безпеки України», – каже Фрід.

«Звичайно, європейці не мають можливості зробити це без підтримки США. Але великі європейські держави, британці, французи, німці, поляки, італійці, до яких приєдналися скандинави, фіни і шведи, голландці – це досить солідний блок серйозних країн. Тож вони підтримують Україну, дають Зеленському можливість вибору, а це означає, що Трамп не зможе вимкнути рубильник і розвалити Україну», – вважає Деніел Фрід.