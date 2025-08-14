На Аляску перед переговорами Трампа і Путіна вилетів із РФ літак, який згадували в «кокаїновій справі» – «Система»

Уранці 14 серпня з Москви на Аляску вилетів літак Іл-96 спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Судячи з даних моніторингового ресурсу Flightradar24, літак із бортовим номером RA-96023 вилетів з аеропорту Внуково близько 8:00 і через кілька годин прибуде в американський Анкоридж.

Саме в Анкориджі (попередньо – на військовій базі Елмендорф-Річардсон) 15 травня запланована зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна, де вони мають намір обговорити війну в Україні та можливості завершення конфлікту. За даними агенції ТАСС, на борту, що вилетів, може перебувати одна з передових груп, які ведуть підготовкою цього саміту.

Борт RA-96023 часто використовується російськими урядовцями різного рівня. 2024 року саме цей борт використовувався для ротації дипломатів Росії та США, повідомляла представниця російського МЗС Марія Захарова. Ним також часто користувався Микола Патрушев, коли очолював Раду безпеки.

Проте найбільше цей борт ішлося сім років тому, пише розслідувальний проєкт Радіо Свобода «Система». Тоді в будівлях російського посольства в Буенос-Айресі вилучили майже 400 кілограм кокаїну. Аргентинська жандармерія після цього опублікувала фотографії російського лайнера, на якому до Росії мала бути відправлена та партія кокаїну (на той момент вантаж уже підмінили).

На фотографіях помітили бортовий номер: RA-96023 – той самий Іл-96 СЛО «Росія». Незабаром після публікації аргентинської жандармерії російське управління справами президента заявило, що літак у перевезенні кокаїну не брав участі, а фотографії «могли бути сфальсифіковані».

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.







