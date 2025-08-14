Путін заявив про «щирі зусилля» адміністрації Трампа, щоб «припинити бойові дії»

Президент Росії Володимир Путін 14 серпня провів нараду в Кремлі з російськими високопосадовцями перед своїм вильотом на Аляску для переговорів із американським колегою Дональдом Трампом.

За словами лідера РФ, він зібрав керівництво РФ, щоб «розповісти про те, на якому етапі ми перебуваємо з американською адміністрацією сьогоднішньою, яка, як усім добре відомо, вдається до, на мій погляд, достатньо енергійних і щирих зусиль для того, щоб припинити бойові дії, припинити кризу і вийти на домовленості, які становлять інтерес для всіх залучених у цей конфлікт сторін, для того, щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі та і в світі в цілому».

Президент РФ не виключив у перспективі укладення нових домовленостей у сфері контролю над озброєннями між Росією та США.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Читайте також: «Сподіваюся, що президент США це розуміє» – Зеленський про неможливість рішень про долю України на зустрічі Трампа й Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.