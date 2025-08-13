Кремль: Путін у розмові з лідером КНДР згадав про зустріч з Трампом

Російський президент Володимир Путін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин провели телефонні переговори.

Як пише пресслужба Кремля, Путін поділився з Кім Чен Ином інформацією в контексті майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Путін високо оцінив надану КНДР «підтримку в ході звільнення території Курської області», сторони підтвердили відданість подальшому розвитку відносин дружби, добросусідства та співробітництва в усіх напрямках у рамках укладеного 19 червня 2024 року договору про стратегічне партнерство.

Cторони підтвердили «свою готовність зміцнювати співпрацю в майбутньому», пише державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.



