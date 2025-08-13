Рубіо: зустріч Трампа з Путіним – це не поступка Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не є поступкою Росії.



Рубіо зауважив, що Трамп вже мав кілька телефонним розмов з Путіним – «і нічого з цього не вийшло», тому президенту потрібно побачити його віч-на-віч.

«Для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо ви дивитеся деякі новини – «О, це – яка перемога для Путіна; він отримує зустріч ». Він не дивиться на це так. Зустріч – це те, що ви робите, щоб розібратися та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І саме це хоче зробити президент. Тож, чесно кажучи, я думаю, що ми дуже рано дізнаємося, чи є шанс на успіх, чи ні», – сказав він у подкасті Sid & Friends in the Morning.

15 cерпня, як очікується, пройде зустріч президент США Дональд Трамп із російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.