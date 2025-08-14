Зеленський зустрівся з британським прем’єром Стармером

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер привітав президента України Володимира Зеленського в Лондоні, продемонструвавши підтримку Великої Британії Україні за день до важливої зустрічі президентів США і Росії.

Медіа оприлюднили фото їхньої зустрічі біля офісу Стармера на Даунінг-стріт, 10. Приблизно за годину Стармер проводжав Зеленського до його автомобіля, і лідери знову обійнялися, коли український президент від'їжджав. Політики не робили заяв для преси.

Візит Зеленського до британської столиці відбувся на наступний день після того, як він у Берліні спільно з лідерами кількох європейських країн взяв участь у консультаціях з президентом США Дональдом Трампом.

Ці лідери заявили, що Трамп запевнив їх, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю в Анкориджі він зробить пріоритетом досягнення перемир'я в Україні, а територіальне питання обговорювати не буде.

І Зеленський, і європейці побоюються, що на саміті США і Росії будуть не дотримані їхні інтереси. Вони побоюються, що будь-які висновки можуть бути на користь Москви, що поставить під загрозу майбутню безпеку України та Європи.

Виступаючи перед журналістами після зустрічей, Трамп попередив про «дуже серйозні наслідки» для Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну проти України.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.



