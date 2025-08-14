ЗМІ: Трамп заявив європейським лідерам, що не планує обговорювати питання території з Путіним на Алясці

Президент CША Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу повідомив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати можливий розподіл території під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці цього тижня, повідомили NBC News два європейські чиновники та три інші особи, які були проінформовані про розмову.

За даними телеканалу, Трамп сказав під час розмови, в якій також брав участь президент України Володимир Зеленський, що він збирається на зустріч з Путіним з метою забезпечення перемир’я в Україні.

Як повідомили джерела, Трамп і європейські лідери погодилися, що перед початком мирних переговорів необхідно досягти припинення вогню в Україні, деякі європейські лідери після розмови залишилися під враженням, що Трамп не дуже оптимістично налаштований щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

Двоє європейських чиновників та троє інших осіб, які були проінформовані про телефонну розмову в середу, заявили, що всі лідери погодилися з тим, що Україна повинна бути включена в переговори і саме вона повинна вирішувати, на які територіальні поступки вона може піти.

За словами одного з джерел, досягнення перемир’я, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інша особа висловила впевненість, що територія України не буде предметом переговорів без України.



Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х також написав, що під час розмови президент Трамп чітко дав зрозуміти Україні та її союзникам, що він вимагатиме від Путіна беззастережного припинення вогню, що територіальні переговори відбуватимуться лише за присутності Зеленського на наступній зустрічі, а також що США братимуть участь у гарантіях безпеки, розроблених Коаліцією охочих на чолі з Францією, Великою Британією та Німеччиною.

Консультації Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн відбулися 13 серпня за кілька днів до зустрічі лідерів США і Росії на Алясці. Президент США назвав їх «дуже хорошими».

Європейські та українські чиновники мали занепокоєння щодо зустрічі президента з російським лідером з моменту її оголошення минулого тижня. Серед їхніх побоювань – що Трамп і Путін можуть домовитися про параметри мирної угоди, включаючи територіальні поділи, а потім спробувати змусити Україну погодитися на неї. Коментарі Трампа минулого тижня про те, що між Росією та Україною «буде якийсь обмін територіями», зокрема, збентежили Зеленського та європейських лідерів.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Читайте також: «Сподіваюся, що президент США це розуміє» – Зеленський про неможливість рішень про долю України на зустрічі Трампа й Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.



