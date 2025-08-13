Світ на трьох. Чому Китай має особливі очікування від зустрічі Трампа та Путіна на Алясці?

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Росії Володимиром Путіним досі викликала скептицизм і тривогу в Україні та по всій Європі, але є одне місце, де її вітають: Китай.

Міністерство закордонних справ Китаю 12 серпня висловило радість, що «Росія та США підтримують контакт, покращують свої відносини та просувають політичне врегулювання української кризи».

Ця заява прозвучала після того, як минулого тижня китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з очільником Росії Володимиром Путіним закликав обидві сторони просунути політичне вирішення війни в Україні на майбутній зустрічі.

Пекін сприймає так: Росія, Китай та США розглядаються як рівноправні полюси, а логіка сфер впливу знову входить у гру

Для Сі саміт Трампа і Путіна відбувається у той час, коли Пекін і Вашингтон працюють над покращенням власних відносин, продовживши 90-денне переговорне вікно пізно ввечері 11 серпня для досягнення торговельної угоди, і, як повідомляється, готуються до гучного саміту між Сі і Трампом у жовтні, який потенційно може створити основу для ще ширшої угоди між Китаєм і США.

Крейг Сінглтон, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру, каже, що Сі уважно стежить за самітом на Алясці, оскільки це дозволить йому «вивчити прецедент щодо того, як це може вплинути на Азію, перш ніж вступати в переговори» з Трампом. Китай, ймовірно, врахує усі особливості переговорів Путіна і Трампа, щоб спробувати досягти своїх цілей щодо торговельних відносин та проблеми Тайваню, самоврядного острова, який Китай вважає своїм.

«Пекін сприймає Аляску як підтвердження інстинкту Трампа до переговорів щодо великої держави – Росія, Китай та США розглядаються як рівноправні полюси, а логіка сфер впливу знову входить у гру», – сказав Сінглтон.

Якщо агресія окупається в Європі, то стримування втратить свою цінність в Азії

Китай став найбільшим партнером Росії з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, стимулюючи її економіку за рахунок закупівель нафти, постачаючи свою продукцію подвійного використання та надаючи дипломатичну підтримку на світовій арені.

І, як заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї голові зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас у липні, Пекін не може змиритися з поразкою Росії в Україні.

Саміт між президентами США та Росії за відсутності українських та європейських лідерів є підтвердженням того, що Пекін може виграти своєю стратегією та терпінням.

«Аляска – це не про карти, а про прецеденти», – сказав Сінглтон. «Якщо агресія окупається в Європі, то стримування втратить свою цінність в Азії».

Чи зустрінеться Трамп із Сі після саміту з Путіним?

Трамп і Путін готуються до зустрічі 15 серпня, і досі залишається багато змінних і невідомих, які можуть створити для Сі невтішні прецеденти.

Останніми днями Трамп намагався применшити очікування щодо саміту, називаючи його «зустріччю для пробудження» та заявляючи, що не очікує укладення конкретної угоди після зустрічі.

Президент США також тісно контактує з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі та заявив, що знову поговорить з ними «відразу після зустрічі».

Але з огляду на те, що саміт наближається, і Пекін, і Вашингтон можуть прагнути надсилати один одному жести доброї волі.

«Моя туманна кришталева куля підказує, що Трамп оголосить про нове «чудове партнерство», спрямоване на зміну тону та характеру відносин між США та Китаєм у більш позитивному напрямку», – написав в мережі Х Грем Еллісон, професор і дослідник Китаю в Гарварді.

Щось мені підказує, що Трамп оголосить про нове «чудове партнерство», спрямоване на зміну тону відносин між США та Китаєм у більш позитивному напрямку

Офіційної дати зустрічі між Трампом і Сі ще не призначено, але численні ЗМІ з посиланням на анонімних високопосадовців США та Китаю повідомляють, що обговорюється кілька можливостей, поки Трамп планує відвідати Азію в жовтні.

Трамп і Сі Цзіньпін планують відвідати саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі з 26 по 28 жовтня, і, можливо, вони планують провести власну зустріч під час перебування в Малайзії.

Ще одна можливість, згадана офіційними особами, – це зустріч двох лідерів на полях Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї з 31 жовтня по 1 листопада.

Трамп і Сі Цзіньпін також можуть розглянути можливість проведення власної зустрічі в Китаї протягом кількох днів між двома самітами, поки президент США вже перебуває в Азії.

Що буде далі?

Тим часом усі погляди будуть прикуті до Трампа та Путіна на Алясці.

Україна та її прихильники стурбовані тим, що Путін може використати цю зустріч, щоб підштовхнути Трампа до підтримки угоди, вигідної для Росії.

Якщо Вашингтон сприйматимуть як такий, що «продає» Україну, Пекін засвоїть простий урок: примус виправдовується

Трамп також нечітко пояснив, що саме може передбачати мирна угода між Україною та Росією, але він знову згадав про можливість угоди, що передбачає «обмін землями», а також заявив, що «спробує повернути частину цієї території Україні».

Пекін вже отримав кілька обнадійливих сигналів від Білого дому.

Китай також використав своє домінуюче становище в царині рідкісноземельних металів, важливої групи елементів, необхідних для виробництва всього, від акумуляторів для електромобілів до життєво важливих оборонних технологій, щоб отримати поступки щодо послаблення експортного контролю США над мікрочіпом Nvidia H20.

Цей крок скасував рішення самого Трампа, прийняте у квітні, коли він запровадив заборону на експорт мікросхем H20 до Китаю. Це рішення розділило експертів, деякі з яких заперечують ризики для національної безпеки, стверджуючи, що вони навряд чи дадуть Китаю перевагу в гонці штучного інтелекту.

Інші не погоджуються, зокрема 20 експертів з безпеки та колишніх чиновників США, які підписали відкритого листа із засудженням цього рішення.

«Постачаючи ці мікросхеми Китаю, ми підживлюємо ту саму інфраструктуру, яка буде використана для модернізації та розширення китайських збройних сил», – йдеться в листі, серед підписантів якого був заступник радника Трампа з національної безпеки, який обіймав посаду першого терміну, Метт Поттінгер.

Кілька інших кроків останніх місяців також були інтерпретовані китайськими спостерігачами як кроки, спрямовані на примирення з Пекіном, зокрема блокування планів президента Тайваню щодо транзиту через Сполучені Штати дорогою до дипломатичного туру Південною Америкою та скасування зустрічі між американськими чиновниками та міністром оборони Тайваню у червні.

«Якщо Вашингтон сприйматимуть як такий, що «продає» Україну, Пекін засвоїть простий урок: примус виправдовується, а витрати можна контролювати», – сказав Сінглтон.