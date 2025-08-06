Кінець дедлайну Трампа. Чи натиснуть США на Путіна, уклавши «крихке перемир’я» з Китаєм?

Напередодні дедлайну 8 серпня, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Кремля щодо припинення бойових дій в Україні, Вашингтон прагне економічно тиснути на Москву та знайшов нову ціль: продаж російської нафти Китаю.

Обмеження обсягів нафти, яку Китай купує у Росії, стало неочікуваним каменем спотикання на торговельних переговорах між США та Китаєм у Стокгольмі. Обидві сторони прагнуть врегулювати власні розбіжності, щоб уникнути жорстких тарифів та досягти ширшої торговельної угоди.

Оскільки Дональд Трамп дедалі більше розчарований президентом Росії Володимиром Путіним через те, що президент РФ відкинув попередні зусилля щодо встановлення миру в Україні, Вашингтон сподівається отримати більше важелів впливу, відмовивши Москві в мільярдних доходах.

«Адміністрація усвідомила, наскільки важливими є продажі російської нафти Китаю, – сказав Радіо Свобода Денніс Вайлдер, головний радник Білого дому з питань Китаю 43-го президента США Джорджа Буша. – Можна стверджувати, що без цього російська економіка вже була б у кризовому становищі».

Адміністрація [США] усвідомила, наскільки важливими є продажі російської нафти Китаю

Але змусити Пекін задовольнити вимоги США виявляється складним завданням. На переговорах із Вашингтоном китайські чиновники відмовляються скорочувати закупівлі нафти їхньою країною. У відповідь міністр фінансів США Скотт Бессент порушив питання про можливість 100-відсоткового тарифу.

«Китай завжди забезпечуватиме постачання енергії таким чином, щоб це слугувало нашим національним інтересам, – реагує МЗС Китаю в соцмережі Х на загрозу подальших тарифів. – Примус і тиск нічого не дадуть. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку».

Колишні чиновники та енергетичні аналітики, які спілкувалися з Радіо Свобода, кажуть, що Китай навряд чи припинить купувати російську нафту.

Однак Пекін може проявити жест доброї волі й обмежити свої закупівлі на короткий період, поки Пекін і Вашингтон прагнуть укласти економічну угоду. Вона може передувати потенційному саміту між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Повідомляється, що він може відбутися в жовтні.

«Пекін може вирішити ненав’язливо скоротити свій щомісячний імпорт російської нафти, але я не очікую, що вони повністю припинять його або публічно оголосять про будь-які зміни, якщо це станеться», – сказав Вайлдер.

США переконають Китай відмовитися від російської нафти?

Можливість Вашингтону змусити Пекін скоротити постачання російської нафти залежатиме від перебігу складних торговельних переговорів між США та Китаєм у Швеції. Кінцевий термін досягнення угоди – 12 серпня.

Окрім тиску на Китай щодо російської нафти, Вашингтон також вимагав, щоб Пекін припинив купувати нафту в Ірану, який перебуває під санкціями США. 90 відсотків експорту Тегерану направляється до Китаю.

Аналітики кажуть, що Росія постачає приблизно п'яту частину загального обсягу споживання нафти Китаю.

Трамп також посилив тиск на Індію, яка після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року є другою в списку головних покупців російської нафти – після Китаю.

У дописі від 4 серпня на Truth Social Трамп заявив, що він «суттєво підвищить» тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти, погрожуючи 25-відсотковим тарифом на індійські товари.

Обмеження китайських та індійських закупівель відчуватиметься в Москві, але, за словами аналітиків, Пекін також має можливості проти Сполучених Штатів.

Білий дім зараз активно заохочує Китай купувати більше американської продукції, включно з американськими технологіями. Трамп і Бессент заявили, що хочуть, аби Китай спростив роботу американських підприємств, а також збільшив закупівлі Пекіном американської енергії.

Але Китай, щоб отримати власні поступки, також використав своє домінуюче становище в потоці рідкісноземельних елементів - важливої групи елементів, необхідних для виробництва всього: від акумуляторів для електромобілів до життєво важливих оборонних технологій.

Пекін продемонстрував, що його обмеження на експорт рідкоземельних елементів є потужною зброєю

Це було підкреслено в липні, коли Сполучені Штати послабили заборону на продаж реактивних двигунів та чіпів штучного інтелекту Nvidia H20 в обмін на скасування Пекіном обмежень на продаж рідкоземельних елементів.

Надмірний тиск щодо закупівель нафти може призвести до зриву деяких торговельних досягнень між американсько-китайськими переговорниками.

«Пекін продемонстрував, що його обмеження на експорт рідкоземельних елементів є потужною зброєю, і адміністрація США не хотіла би ставити під загрозу це крихке перемир'я», – сказала Радіо Свобода Марія Шагіна, старша наукова співробітниця Міжнародного інституту стратегічних досліджень – аналітичного центру в Лондоні.

Які важелі впливу має Вашингтон на Китай?

Пекін також може вагатися робити будь-які кроки, потенційно шкідливі для воєнним зусиль Росії проти України.

Китай був одним із найближчих прихильників Росії, а Путін і Сі оголосили про партнерство «без обмежень» незадовго до того, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Хоча Пекін утримався від надання летальної допомоги Росії, китайські фірми постачали основну частину продукції подвійного призначення, що дозволило Москві поповнювати свої запаси ракет, безпілотників та інших боєприпасів упродовж усієї війни.

У липні міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив голові зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, що Пекін не може змиритися з поразкою Росії у війні, оскільки це вивільнить можливість для Вашингтону зосередитися на Китаї. Ці коментарі вперше були опубліковані South China Morning Post, а пізніше підтверджені Радіо Свобода.

Експерти кажуть, що двопартійний законопроєкт авторства Грема-Блюменталя, внесений до Сенату США, також може стати інструментом переговорів Вашингтону проти Пекіну.

Законопроєкт передбачає запровадження тарифів до 500 відсотків проти країн, що підтримують військову машину Росії, купуючи її нафту та газ. Китай та Індія є двома основними цілями. Але впровадження таких заходів, якщо законопроєкт буде схвалений Конгресом, призведе до різкого загострення напруженості.

Тим часом Пекін оцінює свої варіанти, включно з обмеженням закупівель нафти з Росії, й прагне спокусити адміністрацію Трампа обіцянками більше інвестувати в Сполучені Штати та збільшити продажі американської енергетичної та сільськогосподарської продукції.

Джо Вебстер, експерт з питань енергетичних відносин Китаю та Росії з американського аналітичного центру «Атлантична рада», каже, що Пекін швидше збільшить закупівлі американської енергетики, ніж скоротить закупівлі російської нафти.

Пекін явно не хоче, щоб Москва програла війну

«Збільшення експорту США – це досить простий крок, який [Китай] може зробити, – сказав він Радіо Свобода. – Скорочення імпорту з Росії є більш складним завданням, оскільки це все ще може призвести до реальних матеріальних збитків для Росії, а Пекін явно не хоче, щоб Москва програла війну».

Та навіть на нарощення імпорту зі США Пекін може зреагувати неохоче.

Китайські чиновники давно стурбовані тим, що Сполучені Штати та їхні союзники можуть загальмувати економіку їхньої країни, перекривши постачання іноземної нафти. Це призведе до того, що Китай інвестуватиме сотні мільярдів доларів у збільшення власного внутрішнього виробництва та створення провідної у світі індустрії електромобілів.

«Пекін не прагне залежності ні від кого, включно з Росією, але надто від Сполучених Штатів, – сказав Вебстер, – Тож Китай не зреагує з ентузіазмом».



