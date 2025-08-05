Трамп заявив про «суттєве» збільшення мит для Індії протягом 24 годин

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що протягом наступних 24 годин він «суттєво» збільшить мита на імпорт з Індії.

«Ми домовилися про 25%, але я думаю, що я збираюся суттєво підвищити цю суму протягом наступних 24 годин, тому що вони купують російську нафту», – сказав Трамп телеканалу CNBC у вівторок.

«Вони підживлюють військову машину. І якщо вони збираються це робити, то я не буду щасливий», – додав він.

Погроза Трампа Індії за купівлю російської нафти почалася 31 липня, коли він оголосив про 25% мита на індійські товари. 4 серпня він анонсував «суттєве підвищення» мит для Індії, але не назвав конкретних термінів.

У МЗС Індії заявили, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».

Як повідомляла 2 серпня агенція Reuters, Індія продовжує купувати нафту в Росії.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.