Президент США Дональд Трамп анонсує «суттєве підвищення» мит для Індії.

«Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, а й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я буду суттєво підвищувати тарифи, які Індія сплачує США», – написав він у соцмережі Truth Social.

30 липня Трамп оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

Однак, як повідомляла 2 серпня агенція Reuters, Індія продовжує купувати нафту в Росії.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.