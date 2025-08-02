Індія продовжує купувати російську нафту – Reuters

Індія продовжує купувати нафту в Росії, попри загрози президента США Дональда Трампа про запровадження вторинних санкцій, повідомляє агенція Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді.

Один зі співрозмовників агентства заявив, що це довгострокові контракти, і «не так просто припинити закупівлі».

14 липня Дональд Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту, якщо Росія не досягне мирної угоди з Україною. 30 липня американський президент анонсував 25-відсоткові імпортні мита для Індії – він обґрунтував це, окрім іншого, тим, що Індія закуповує у Росії військову техніку та енергоносії.

Наприкінці липня Трамп повідомив журналістам, що встановив десятиденний термін для Кремля для укладення мирної угоди з Україною – замість 50 днів, про які він говорив раніше. США наполягають на перемир’ї, Київ дає зрозуміти, що готовий припинити вогонь без додаткових умов. Москва цієї пропозиції не приймає.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загального обсягу постачань до цієї країни. За даними Reuters, у січні-червні цього року Індія отримувала близько 1,75 мільйона барелів російської нафти на день, що на 1% більше, ніж рік тому.