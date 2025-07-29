США та Китай планують продовжити «тарифне перемир’я»

США та Китай продовжать переговори щодо збереження «тарифного перемир’я» до закінчення його терміну дії через два тижні, заявив міністр фінансів Скотт Бессент.



Бессент, який очолював делегацію США разом із торговим представником Джеймісоном Гріром, заявив у Стокгольмі, що в середу він проінформує президента США Дональда Трампа про питання, що залишилися, він схвалить остаточне рішення.

«Ще залишилося кілька технічних деталей, які потрібно узгодити», – сказав міністр журналістам у вівторок.

Також представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган заявив, що США і Китай мають намір продовжити дію «тарифного перемир’я».

Ці заяви прозвучали за підсумками дводенних переговорів китайської делегації, що відбулися в Стокгольмі, з представниками адміністрації США.

Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках поставок. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня. Десятки інших країн ризикують зіткнутися з посиленням американської тарифної політики вже в п'ятницю, 1 серпня, якщо не досягнуть торгової угоди з Вашингтоном.

Також Дональд Трамп погрожує запровадити 100-відсоткове мито на імпорт для Росії та її торгових партнерів, якщо у відведений термін Москва не досягне домовленості з Києвом про припинення вогню в Україні.

Китай, а також Індія, є одним із найбільших імпортерів російської нафти.



