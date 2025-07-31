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Новини | Міжнародні

Трамп після заяв Медведєва: «він заходить на дуже небезпечну територію»

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні»
29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні»

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який заявляв, що встановлення Трампом дедлайну для РФ щодо укладення мирної угоди з Україною наближає його до війни з РФ.

«І скажіть Медведєву, провальному колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп у своєму пості також торкнувся теми торгівлі Індії й Росії.

«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть спільних справ. Давайте це так і залишимо», – зазначив він.

30 липня президент США оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% і штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.

10 днів від Трампа. Кремлю приготуватися?
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10 днів від Трампа. Кремлю приготуватися?

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