«Росія в усьому права» – Медведєв відповів Трампу

Росія «продовжить іти своєю дорогою» – так на критику з боку президента США Дональда Трампа відповів соратник російського лідера Володимира Путіна, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

«Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якою він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», – написав Медведєв у телеграмі.

Трамп раніше різко розкритикував Медведєва, який заявляв, що встановлення президентом США дедлайну для РФ щодо укладення мирної угоди з Україною наближає його до війни з Росією.

«І скажіть Медведєву, провальному колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп у своєму пості також торкнувся теми торгівлі Індії й Росії.

«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть спільних справ. Давайте це так і залишимо», – зазначив він.

30 липня президент США оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% і штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що слова президента США наближають його до війни з РФ.

«Трамп грає в ультиматум з Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам’ятати дві речі: 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією й Україною, а з його власною країною», – написав Медведєв у соцмережі X.