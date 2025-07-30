ISW: Кремль підтвердив зацікавленість у продовженні війни у відповідь на дедлайн Трампа

Кремлівські чиновники відхилили новий термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо переговорів про припинення війни проти України, і підтвердили зацікавленість Москви у продовженні війни, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який в акаунті в X зазначив, що Трамп не може диктувати терміни мирних переговорів, а також речника Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що Росія продовжить війну проти України, щоб захистити свої інтереси, незважаючи на оголошення Трампом про новий 10- або 12-денний термін.

Пєсков також заявив, що наразі спостерігається уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин, що Кремль залишається зацікавленим у нормалізації, і що прогрес вимагатиме «імпульсів» з обох сторін. Речник Кремля зауважив, що нинішній стан російсько-американських відносин перешкоджає процесу переговорів щодо продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

«Раніше Кремль розмахував перспективою стимулів, не пов’язаних із війною в Україні, таких як двосторонні переговори щодо контролю над озброєннями й економічні проєкти, щоб отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Заяви Пєскова про погіршення російсько-американських відносин і договір СНО-3, ймовірно, спрямовані на те, щоб змусити Трампа відмовитися від свого дедлайну заради нормалізації двосторонніх відносин і прагнення до посилення співпраці», – йдеться у звіті.

В ISW кажуть, що і далі вважають Кремль не зацікавленим у переговорах щодо припинення війни. Натомість влада РФ намагається затягнути війну в Україні, щоб отримати додаткові здобутки на полі бою, зазначають аналітики.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.