США: співавтор законопроєкту про санкції проти РФ закликав прискоритися з його ухваленням

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є одним зі співавторів законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, закликав прискоритися з його ухваленням. Він сказав про це у коментарі Суспільному.

«Володимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все, що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%», – сказав сенатор.

За його словами, у Сенаті вже налічується 85 прихильників документу про санкції, і за потреби можливо набрати 90 голосів.

«Я думаю, що голосування – цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати Україні, що ми виконуємо наші зобов’язання», – сказав Блюменталь.

Законопроєкт, що, зокрема, передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти, у квітні внесли до Конгресу сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.

30 травня Блюменталь і Ґрем заявили після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції, який має широку двопартійну підтримку в Сенаті. Для ухвалення закону його мають схвалити Сенат і Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент.

Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинувачуючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.

У червні президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він може бути готовий посилити санкції проти Росії, «якщо це буде необхідно», і якщо Росія продемонструє, що вона не «укладе угоду» або не припинить бойові дії.

29 липня Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.