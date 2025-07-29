У Кремлі відреагували на оголошення Трампом нового «дедлайну» для Путіна

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує часові рамки для РФ щодо укладення мирної угоди з Україною.

«Ми взяли до уваги вчорашню заяву президента Трампа», – сказав 29 липня журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков, додавши, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

«Ми залишаємося відданими мирному процесу для вирішення конфлікту навколо України і забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання», – зазначив Пєсков.

Він також відмовився прокоментувати заяву Трампа про те, що він «більше не зацікавлений у розмовах» із Путіним. А говорячи про можливість зустрічі Трампа і Путіна, речник Кремля заявив, що питання «як не стояло в предметному плані, так і не стоїть».

28 липня Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановлює новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.)».

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після цього заявив, що такі слова президента США наближають його до війни з РФ.

50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».

Трамп також оголосив про готовність продавати союзникам США зброю для потреб України. Кілька країн, включно з Німеччиною, заявили про готовність брати участь у цій схемі.

У Росії тоді стримано відреагували на заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б привести до завершення війни.