Рубіо: Трамп «втрачає терпіння» через поведінку РФ

Президент США Дональд Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б призвести до завершення війни. Про це в інтерв’ю Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Держсекретар слідом за самим Трампом, який неодноразово повторював цю думку, сказав, що телефонні розмови президента США з російським лідером Володимиром Путіним, хоч і відбуваються в позитивній атмосфері, в результаті «ні до чого не призводять». За словами держсекретаря, Росія лише тягне час. «Він (Трамп) не дозволить заманити себе в цю пастку. Він не має наміру вести нескінченні розмови про розмови», – зазначив Рубіо, знову повторивши, що Трамп, хоч і непричетний до початку війни, хоче завершити її.





14 липня Трамп, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії та особисто Путіна за небажання досягти миру, сказав, що дає 50 днів на укладення угоди про мир в Україні. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Рубіо в інтерв’ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».

Трамп також оголосив про готовність продавати союзникам США зброю для потреб України. Кілька країн, включно з Німеччиною, заявили про готовність брати участь у цій схемі.

У Росії стримано відреагували на заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.



