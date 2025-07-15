Як змінять війну Tomahawk, JASSM, Patriot від США?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що США та альянс домовилися про постачання зброї Україні – за яку заплатять союзники Вашингтону.

«Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки: як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів», – додав генсек НАТО.

Першим кроком стане постачання Києву кількох систем Patriot, зазначив лідер США. Крім цього, Трамп висунув ультиматум Росії, закликавши російського лідера Володимира Путіна домовитися про зупинення війни протягом 50 днів. В іншому разі лідер США пообіцяв запровадити 100-відсоткові тарифи на товари з країн, які купують російські нафту і газ.

Американське видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Трамп під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським цікавився, чому Київ не вдарив по Москві – додавши, що Україні варто більше тиснути на Путіна, зокрема, через удари по столиці Росії та Санкт-Петербургу.

За даними видання, лідер США розглядав надання Україні крилатих ракет Tomahawk для цих цілей. Інші видання повідомили, що Трамп думає над наданням Силам оборони ракет «повітря-повітря» JASSM, а також далекобійних ракет ATACMS.

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