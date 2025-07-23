Дедлайн Трампа і заплановані на сьогодні переговори між Україною та Росією: чого очікувати

Українська та російська делегації мають зустрітися для мирних переговорів. Це третій раунд в серії переговорів, що розпочалися 16 травня, і перший після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові санкції проти Москви, якщо вона не досягне угоди з Києвом до початку вересня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори відбудуться у Стамбулі 23 липня. Кремль публічно не підтвердив цей час, але російські інформаційні агентства з посиланням на джерела повідомили, що російська делегація вже на шляху до Туреччини і що переговори розпочнуться пізніше цього дня.

Перші дві зустрічі, які тривали не більше години-двох, призвели до домовленостей про значний обмін полоненими та обмін останками деяких солдатів, загиблих у найбільшій війні в Європі з 1945 року. Але не було жодних ознак прогресу на шляху до припинення вогню, якому Росія чинила опір протягом місяців, не кажучи вже про всеосяжну мирну угоду.

Навпаки, сторони обмінялися меморандумами, в яких виклали свої позиції, розділені величезною прірвою з ключових питань – від території до безпеки тощо. 21 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці позиції «поки що діаметрально протилежні».

Очікування від переговорів невисокі.

Окрім можливих подальших обмінів полоненими, «мій інстинкт підказує, що я нічого не очікую», – сказала Кадрі Ліік, старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин, в електронному коментарі. – Я не бачу, щоб ані Київ, ані Москва змінювали свої основні позиції».

Водночас, кажуть аналітики, обидві сторони можуть відчувати, що з огляду на постійні зусилля Трампа підштовхнути їх до миру, вони не можуть дозволити собі відмовитися від процесу на цьому етапі – і що вони, окрім возз’єднання полонених з їхніми сім’ями, можуть мати якийсь зиск.

«Політична гра»

«Я підозрюю, що і Київ, і Москва прагнуть показати США, з їхнім 50-денним терміном і новоявленою готовністю продати, якщо не надати, зброю Україні, що вони... прагнуть і готові до переговорів (і що будь-які затримки таким чином є провиною іншої сторони)», – сказала в інтерв'ю Радіо Свобода Ольга Олікер, програмна директорка з питань Європи та Центральної Азії Міжнародної кризової групи.

Я думаю, що відбувається політична гра

Сем Грін, професор Королівського інституту Росії в Лондоні та директор з питань демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики, висловив схожу думку.

«Я думаю, що відбувається політична гра, яка, відверто кажучи, обертається навколо прихильності адміністрації Трампа до певної версії цього процесу, і є відчуття, що жодна зі сторін насправді не хоче втратити те, що вони вважають доброю волею адміністрації Трампа».

Після кількох місяців, протягом яких він неодноразово критикував Зеленського і звинувачував Київ у відсутності прогресу на шляху до миру, якого, за його словами, він міг би досягти за день-два після вступу на посаду в січні, Трамп впродовж останніх тижнів націлився на президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, він розгнівався з приводу масованих повітряних атак Росії на українські міста і назвав Москву перешкодою на шляху до миру.

«Я думаю, що українці захочуть переконатися, що так буде і надалі, – сказав Грін. – І вони думають, що один зі способів допомогти цьому продовжуватися – це демонструвати добру волю, кажучи: «Послухайте, ми хочемо говорити з росіянами, проблема в росіянах. І тому, знаєте, президенте Трамп, ви маєте рацію, що розчаровані ними».

Зеленський, за словами Олікер, «можливо, намагається підняти цю планку, заявляючи, що ці переговори повинні закласти основу для зустрічі між ним і його російським колегою, що Москва відкидає з тих пір, як переговори відновилися в травні, і Зеленський, як відомо, з'явився на першу зустріч, а Путін – ні».

Намагаючись приглушити такі зусилля Києва, Пєсков заявив 22 липня, що «треба зробити ще багато роботи, перш ніж ми зможемо говорити про можливість якихось зустрічей на вищому рівні».

Він також припустив, що шансів на суттєвий прогрес майже не існує: «Немає підстав очікувати якихось проривів з розряду див – це навряд чи можливо в нинішній ситуації».

«Вікно, що зачиняється»

Але Путін може вважати, що Москва набагато більше виграє або менше втрачає, продовжуючи переговори, ніж відмовляючись від них.

На перший погляд, Київ може здатися слабшою стороною

«З російського боку немає жодних ознак того, що вони зацікавлені у мирній угоді чи навіть у припиненні вогню. Але вони не зацікавлені в тому, щоб адміністрація Трампа повністю пішла з-за столу переговорів», – сказав Грін.

«І тому вони повинні принаймні продемонструвати якусь готовність до взаємодії. В іншому випадку вони ризикують отримати більш значний поворот [проти Москви і на користь Києва] в політиці США».

«На перший погляд, Київ може здатися слабшою стороною, оскільки Росія продовжує повільне просування, підтримка США непевна, а інші прихильники намагаються гарантувати подальшу допомогу», – сказала Олікер. Але «Кремль, безсумнівно, знає власні економічні та політичні розломи Росії краще, ніж будь-хто інший, а європейські прихильники України вміло продемонстрували свій намір підтримувати Київ у боротьбі».

«Москва може сприйняти готовність США продовжувати надавати зброю, хоч і за певну ціну, показником того, що адміністрація Трампа стає більш прихильною до України, – сказала вона. – Це означатиме як більше можливостей для Києва, так і, незалежно від того, чи справді Кремль боїться американських санкцій, закриття вікна для Москви для укладення угод з Вашингтоном».

Отже, Москва може сподіватися на поворот США в інший бік, коли Трамп покладе принаймні часткову провину на Київ, перегляне плани щодо надання Україні більшої кількості зброї і у вересні утримається від запровадження санкцій, якими погрожував.

8 липня Трамп заявив, що «Путін закидає нас купою нісенітниць».

Тижнем пізніше, в коментарях, де він висунув 50-денний ультиматум і оголосив про плани доставити в Україну більше систем Patriot та іншого озброєння через Європу, Трамп ще більше зосередився на Москві як на перешкоді на шляху до миру, заявивши, що він «дуже незадоволений... Росією».

Але він також підкреслив, що сподівається, що вимога укласти угоду протягом 50 днів «матиме вплив і на Україну», сказавши: «Раптом вони можуть відчути себе підбадьореними і, можливо, вони не захочуть [угоди] – це дуже складна ситуація».

Проте Росії може бути важко розвіяти занепокоєння Трампа щодо її відданості пошуку миру.

21 липня Пєсков підкреслив: хоча Москва вітає нові переговори, «найголовніше для нас – це досягнення наших цілей», які, за його словами, «не змінилися» відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Московський максималізм

Він не перерахував цілі, але Росія висунула кілька умов для миру, які Київ вважає неприйнятними.

Серед них: Україна має поступитися п'ятьма регіонами, які Москва вважає своїми, включно з тими частинами, які її війська не окупують; постійний нейтралітет для України; суворі обмеження на чисельність її Збройних сил.

Хоча перспективи прогресу на шляху до миру можуть бути примарними, обмін полоненими і останками загиблих є значущим результатом, «особливо для родин загиблих і полонених», – сказав Грін.

«Навіть якщо немає реального прогресу, але обидві сторони погоджуються на нові гуманітарні заходи, спираючись на обмін полоненими, про який домовились під час попередніх переговорів, і повернення більшої кількості українських громадян, у тому числі дітей, додому, що також є цінним», – сказала Олікер.

Крім того, Грін зазначив, що, незважаючи на великий розрив між твердо заявленими позиціями обох сторін, «в якийсь момент відбудеться прорив у переговорах, і ніхто не збирається телеграфувати про це заздалегідь. Єдиний спосіб дізнатися, коли це станеться, – це продовжувати зустрічатися».