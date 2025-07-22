Заперечує незалежність України та забезпечує військо РФ – чи є мир у планах голови російської делегації на переговорах у Стамбулі?

Володимир Мединський – помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна та головний у Кремлі з питань історії. За його керівництва російська делегація з 2022 року бере участь у мирних перемовинах з Україною, з яких лише останні, у 2025-му, мали результат – призвели до обміну полоненими та тілами загиблих бійців. «Схеми» (Радіо Свобода) разом з колегами з естонського Delfi, шведського Expressen та російського незалежного медіа iStories, напередодні чергової зустрічі, взялися дослідити фігуру головного перемовника Кремля Мединського, його діяльність та погляди, щоб зрозуміти, чи мир з Україною входить до його візії майбутнього Росії. Журналісти встановили, що Мединський заперечує незалежність України та виправдовує агресію Росії проти неї, зокрема, запроваджуючи вивчення ідеологічної літератури в школах на окупованих територіях. Його організація проводить для молоді патріотичні табори в окупованому Криму. До дитячих заходів залучають російських солдатів, які воюють в Україні, а ще збирають для них гроші на гвинтівки, дрони та автомобілі. Попри це, Мединський не під санкціями Європейського Союзу й вільно ним подорожує. На запит про коментар він не відповів. Перемовини в Стамбулі Помічник Володимира Путіна Володимир Мединський опинився у фокусі світової уваги через свою роль головного представника Росії на відновлених в травні мирних переговорах з Україною, які відбулися вперше з 2022 року. Тоді, на початку повномасштабної війни, перемовини результатів не принесли та, зрештою, припинилися. Відтоді змінилося небагато. Під час двох зустрічей в турецькому Стамбулі, в травні та червні 2025 року, сторони змогли дійти згоди лише щодо проведення обмінів полоненими.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово критикував російського президента за нехтування переговорами, а Мединського – за брак конструктиву. 14 липня у Вашингтоні під час спільної пресконференції з американським лідером Дональдом Трампом Рютте сказав: «Він (Володимир Путін – ред.) не послав серйозних людей на перемовини». «Я пам'ятаю, як я був у Туреччині в травні з питань НАТО, і ми чинили тиск на Україну, щоб вони відрядили високопоставлену команду в Стамбул. І вони це зробили. І тут росіяни прислали цього історика, який тлумачив історію Росії від 1250 року», – сказав Рютте.

Напередодні, коментуючи попереднє подібне висловлювання Рютте про нього, Мединський заявив, що варто відправити генеральному секретарю НАТО підручник з історії, щоб він дізнався, що «України у XII столітті не було». Тоді, у IX–XIII століттях, існувала давньоукраїнська «Київська держава». Свою сучасну назву Україна офіційно отримала під час проголошення незалежності у 1991 році. Та ці погляди помічника Путіна на Україну не нові. Мединський не лише сам заперечує її незалежність, але й насаджує ці ідеї на окупованих Росією українських територіях вже понад десять років. Робить він це через Російське військово-історичне товариство (РВІТ), яке очолює. Це товариство – ключовий інструмент Мединського з ідеологічного впливу. За наказом Путіна Російське військово-історичне товариство створили у 2012 році за наказом Володимира Путіна для «сприяння вивченню російської військової історії та протидії спробам її спотворення». Серед своїх завдань РВІТ називає «виховання громадян Росії… особливо осіб призовного і допризовного віку… у дусі любові, відданості та безоглядного служіння батьківщині, поваги до збройних сил Російської Федерації».

У керівництві організації Мединського низка військових. Наприклад, голова оборонного комітету Держдуми РФ, генерал-полковник Андрій Картаполов, який входить до «центральної ради». Радником очільника РВІТ також є полковник, але у відставці – його батько Ростислав Мединський.

Серед них – чимало представників чинного російського військового керівництва, як-от заступниця міністра оборони РФ Анна Цивільова, яку російські журналісти-розслідувачі називають племінницею Путіна. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков – також серед почесних членів РВІТ. Фінансує військово-історичне товариство «Фонд цільового капіталу РВІТ». Його у 2014 році Мединський створив разом зі своїм тодішнім заступником у Мінкульті Григорієм Івлієвим та очільником військово-промислової комісії при уряді Дмитром Рогозіним. На сайті фонду йдеться про те, що найбільші його спонсори входять до Опікунської ради. Серед її членів «Схеми» помітили голову корпорації з російського військово-промислового комплексу «Ростех» Сергія Чемезова, банкіра та голову ПАТ «Промсвязьбанку», який проводить операції за державними оборонними замовленнями, Петра Фрадкова та мільярдера і близького друга Путіна Аркадія Ротенберга. Згідно з бухгалтерським аудитом РВІО, капітал організації у 2024 році склав майже 2 мільярди рублів (понад 1 мільярд гривень). Організація офіційно частково фінансується державою. Першим був Крим Через два тижні після захоплення Росією українського півострова в березні 2014 року Мединський, тоді ще міністр культури РФ, продемонстрував Володимиру Путіну плани його відомства на Крим: організувати театральні вистави за російськими творами, влаштувати експозиції про російську імперію та поповнити місцеві бібліотеки російськими книжками. Відтоді він регулярно приїздив до Криму контролювати реалізацію своїх ідей.

Вже за пів року посадовець представив російську інтерпретацію історії Криму – однойменний підручник для школярів. У написаній Мединським передмові йдеться про те, що патронат очолюваного ним Російського військово-історичного товариства «зумовив певні акценти видання на воєнно-політичних і воєнно-історичних сюжетах», а також, що «возз'єднання Криму з Росією… збагачує простір вітчизняної історіографії цікавими й потрібними працями».

Відтоді РВІТ організовує в окупованому Криму фестивалі з військової реконструкції та тематичні табори для дітей та молоді. У 2014 році це був військово-історичний табір «Шляхами партизанської слави» у Севастополі для близько сотні жителів Криму віком від 12 до 20 років.

Їх вчили «метати ножі, стріляти з пневматичних гвинтівок, орієнтуватися і пересуватися в горах». Вони також «пройшли основний курс тактики ведення гірського бою». Завершилася зміна у Балановому, селищі під Севастополем. Організатори анонсували, що того літа, розташований там однойменний санаторій, прийме «юних біженців з України, які зможуть не лише відпочити у гарному місці..., а й опанують військову науку».

У 2017 році РВІТ провело три зміни свого табору на базі «Артеку». Останній – під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Америки та Канади, зокрема, через підтримку російської державної політики з переміщення українських дітей на окупованих територіях та їхнього перевиховання. У 2020 році військово-історичний табір відбувся вже в Євпаторії на базі дитячого санаторію «Прометей». Змінилась назва – тепер це «Країна героїв», але не зміст. На офіційному сайті обіцяють, що «кожен учасник набуде навичок із самооборони без зброї, вогневої підготовки та метання ножів». Втім, «Схеми» знайшли фотографії вихованців табору зі зброєю в руках.

Мединський прагнув знайти постійне місце для свого «патріотичного табору» в Криму з 2015 року і тільки три роки по тому йому це вдалось. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, окупаційна влада півострова виділила для військово-історичної організації Мединського два приміщення: пансіонатів «Орел» неподалік Алушти та «Полімер» поблизу Сімферополя. «Орел» належить дочірньому підприємству Міністерства оборони України. Табір Мединського має приймати 5000 дітей на рік. Він створює його нібито у відповідь на запит молоді, яка «прагне бути схожою на героїв військової історії вітчизни». За його словами, там викладатимуть історію Росії та її збройних сил, традиції військової етики, а також проводитимуть фізичну, тактичну, вогневу, стройову й медичну підготовку. Дар’я Свірідова, правозахисниця з Криму та партнерка адвокатського об’єднання AZONES, пояснює «Схемам» мету цієї діяльності: «Системна мілітаризація через шкільну освіту та позашкільні організації покликана формувати покоління дітей на тимчасово окупованих територіях, яке сприймає війну проти держави Україна як щось нормалізоване та навіть героїчне, й природне». Вона додає, що наслідки впливу політики Мединського на молодь півострова вже відчутні: «За понад десятиріччя окупації та системної пропагандистської роботи, значною мірою вибудуваної під керівництвом і за ідеологічним сценарієм Мединського, молоде покоління українців у Криму виросло у середовищі, де українська мова, культура та історія були практично витіснені. Багато хто з них уже має розмиту або взагалі втрачену українську національну ідентичність». Кримський сценарій для сходу України В окупованих Донецьку і Луганську перші осередки Російського військово-історичного товариства Мединського з’явилися вже у 2022 році, після того, як Кремль заявив про «приєднання до Росії» цих областей, що порушує міжнародне право.

У 2024 році в школах обох міст відкрили так звані «профільні класи» Російського військово-історичного товариства. На цих заняттях дітей навчають «основам безпеки та захисту батьківщини, польовій медицині та керуванням БПЛА». Разом із тим, як російська армія захоплювала все нові українські території, організація Мединського поширювала на них свій вплив. На початку 2023 року заступник Мединського у РВІТ Микола Овсієнко особисто приїздив відкривати нові «регіональні представництва» організації в окупованих Мелітополі Запорізької області та Генічеську Херсонської області. Згодом студентів із захоплених частин цих двох областей, разом із молоддю окупованих Донеччини та Луганщини, повезли в російську Тулу на всеросійський форум «Курс молодого бійця. Інформаційний фронт».

Молодь віком з 18 до 30 років навчали «працювати з інформацією». Серед заявлених РВІТ тем: «Боротьба з інфофейками», «Інформаційний фронт», «Ідеологія майбутнього», «Битва за Донбас: історія та сучасність». Викладачі – російські воєнні блогери, представники ЗМІ та співробітники російської соцмережі VK. «Ми даємо молоді інформаційну зброю... Головна мета проєкту – це створити інформаційну роту, яка працюватиме задля однієї мети – перемоги на інформаційному фронті», – прокоментувала подію перша заступниця виконавчого директора РВІТ Олександра Коновченко. Забезпечення військових РФ Організація регулярно підтримує «підшефні» російські підрозділи, що воюють в Україні – наприклад, штурмові. Про це свідчать повідомлення на офіційному сайті та в соцмережах РВІТ. Дочірній проєкт товариства відкрито збирає для армії РФ «пожертви» на свої рахунки. Зібрані гроші, серед іншого, йдуть на гвинтівки, автомобілі, засоби зв’язку та маскування.

В листопаді 2023 року керівники РВІТ приїхали на окуповану частину Донеччини, щоб передати безпілотники, рації та бронежилети російським військовим від РВІТ.

За це отримали лист-подяку, адресовану особисто Мединському. «Дякую вам за надану підтримку і уважне ставлення до потреб Управління Росгвардії у Челябінській області. Сьогодні наші бійці пліч-о-пліч стоять на захисті «русского мира», нашої великої культури, підвалин і цінностей. У цій битві за майбутнє наших дітей, кожен з них готовий покласти життя, виконати свій обов'язок перед вітчизною до кінця», – йдеться у листі, підписаному іменем генерал-майора Росгвардії Олександра Ясинського.

Від імені Мединського подяку приймали його заступник у РВІТ Микола Овсієнко та керівник всіх представництв організації на окупованих частинах сходу та півдня України – Вадим Лобін. За свою діяльність у РВІТ Лобін отримав від Путіна державну відзнаку – медаль «За хоробрість» II ступеня. РВІТ не лише забезпечує російських військових, які воюють проти України – наприклад, амуніцією – а й залучає їх до дитячих заходів, де вони можуть її продемонструвати.

У квітні 2025 року представники так званого «Бойового братства» та «Асоціації ветеранів «СВО» (так влада Росії називає війну проти України – ред.) провели «урок мужності» для вихованців дитячого садка в російському місті Ульяновськ. Освітній заклад саме «реалізує програму з патріотичного виховання» за дорученням місцевої влади, звітують на сайті РВІТ. Дітям змалечку розповідали про «холодну та вогнепальну зброю», а також заохочували приміряти «амуніцію і спорядження бійця «СВО», яке приніс із собою один із запрошених солдатів. Монументальна пропаганда Один із фокусів Мединського та РВІТ – встановлення меморіалів та пам’ятників російським військовим. У тому ж «Артеку», наприклад, у 2016 році Мединський відкрив «Алею героїв». Це – меморіал російським солдатам та іншим публічним діячам, які брали участь у Другій світовій війні. Пам’ятників військовим РФ після окупації в Криму з’явилося чимало. У 2020 році – російському генералу Петру Котляревському та начальнику Морських сил Червоної армії Володимиру Орлову, а у 2021 році – радянському розвіднику Дмитру Бистрольотову. Усі з них Мединський відкривав особисто.

У 2023 році РВІТ відкрило на окупованій частині сходу України одразу декілька меморіалів. Тепер вже сучасникам. Неподалік Донецька – бойовикам, які воювали проти України з 2014-го по 2022-й, а в Луганську – учасникам російського повномасштабного вторгнення в Україну. «Схеми» отримали доступ до листа Мединського, адресованого гендиректору «Росія-1». Очільника російського державного мовника він запрошує долучитися до розробки архітектурних об’єктів «монументальної пропаганди».

У 2023 році робота РВІТ офіційно вийшла за кордон. Організація увійшла до складу новоствореної «експертної ради з історико-меморіальної діяльності» при «Россотрудничестве». Організацію Мединського там представляє заступниця виконавчого директора – Олександра Коновченко. Про це свідчать документи, доступ до яких отримали «Схеми».

Згідно з планами роботи експертної ради на 2024 рік, РВІТ доручили «опрацювання питання створення єдиного цифрового каталогу закордонних військових і цивільних поховань» разом із Міноборони РФ та «Россотрудничеством».

У планах з «реалізації державної політики РФ щодо земляків, які проживають за кордоном на 2024-2026 роки» на РВІТ покладають «збереження та підтримання поховань, які знаходяться за кордоном та які мають для РФ історико-меморіальне значення». Історична просвіта Відтоді як Мединський обійняв посаду помічника Путіна, він набував все більшого впливу в Кремлі як історик. «Мединський унікально цінний для Путіна, тому що він вірить у те, що говорить. Ще 20 років тому він щиро вірив, що Росія невинна і що нас оточують лише вороги, так само вірить і досі. І Путін вірить точно так само. І в цьому сенсі вони знайшли один одного», – каже колишній російський політик на умовах анонімності у розмові з естонським медіа Delfi. У грудні 2021 року Володимир Путін створив «Міжвідомчу комісію з історичної просвіти» та призначив її головою Мединського. У наказі про комісію йдеться, що вона працюватиме при президенті РФ та координуватиме державні органи, зокрема, з питань «захисту історичної правди та збереження історичної пам’яті». В комісії три головні завдання: уніфікувати підхід держорганів до історичного просвітництва;

аналізувати та протидіяти діяльності іноземців, що шкодить національним інтересам з історії;

пропонувати контрпропагандистські історико-культурні заходи. «Схеми» та партнери отримали протокол одного з її засідань в лютому 2025 року.

Відповідно до документа, комісія на чолі з Мединським дала завдання Міністерству освіти РФ створити для шкіл окупованих частин сходу України «єдиний державний підручник з регіональної історії» та назвати його «Історія Новоросії та Донбасу». Терміном виконання вказаний червень 2025 року. «Збирачі землі руської» Військово-історичне товариство також видає чимало ідеологічної літератури. Зокрема, за підтримки правлячої партії «Єдина Росія», членом якої є й Мединський. Так, у 2023 році з’явилася серія «Збирачі землі руської». Вона присвячена російським правителям – князям, царям, імператорам – які «захищали та розширювали простори рідної землі». Цю серію згодом поповнила книга «Володимир Путін. З літопису XXI століття».

Того ж року РВІТ опублікувало низку книг й про Україну. Усі вони представляють її в негативному світлі. Серед них – «Боротьба з петлюрівщиною та бандерівщиною у 20-50-х роках ХХ століття», що присвячена «боротьбі радянських правоохоронних органів з націоналістичними організаціями в Україні». У звіті організації зазначається, що книга показує «терористичну сутність українського націоналізму». Ще одне видання РВІТ про Україну – «Чорна книга». Звірства сучасних бандерівців – українських неонацистів 2014-2023». В організації Мединського стверджують, що це – збірка, до якої увійшли «фрагменти матеріалів слідства, фотографії та страшні свідчення очевидців про тортури та вбивства, скоєні українськими неонацистами і військовослужбовцями ЗСУ у 2014-2023 роках». Цю книгу у РВІТ видали спільно з Міністерством оборони РФ. Втім, найбільшу хвилю суспільного обурення в Україні викликала інша книга Російського військово-історичного товариства – підручник для старшокласників, співавтором якого є сам Мединський.

У 2023 році очільник РВІТ та Анатолій Торкунов, ректор Московського державного інституту міжнародних відносин, видали підручник для учнів 11-го класу – «Історія Росії. 1945 рік – початок XXI століття». У підручнику глорифікують російських військових, зокрема тих, які брали участь у повномасштабній війні, а саму Україну називають «нацистською державою» та закликають до перегляду її кордонів. Революцію гідності автори описують як «державний переворот», а вторгнення в Україну 2022 року – як «вимушений крок» на випередження агресії з боку НАТО. Автори також ставлять під сумнів незалежність України. Із 2023 року цей підручник став обов’язковим для шкіл у Росії. «Він називається «единый учебник», тобто не може бути якогось альтернативного підручника, іншого автора, на якому стоїть гриф і за ним навчаються діти. Ні, навчаються тільки за цим», – каже Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини.

Поширюється примус до навчання за підручником Торкунова-Мединського з історії Росії й на окуповані нею частини України. На початку навчального 2023 року громади Криму отримали на баланс сотні примірників. «На окупованих територіях, вони, ймовірно, з того розділу (про агресію РФ проти України – ред.) і будуть починати, тому що для них важливо саме обґрунтувати й нормалізувати вторгнення Путіна, міжнародний злочин його режиму, який відбувся ще у 2014 році», – додає Рашевська. Появу «єдиного підручника» сам Путін пояснив потребою уніфікації та впровадження «фундаментальної державної версії» історії. Кримінальна справа Невдовзі після публікації підручника Мединського-Торкунова Служба безпеки України порушила кримінальну справу. Авторів обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та розпалюванні національної ворожнечі через поширення матеріалів, що виправдовують російську агресію. Згідно з матеріалами слідства, Мединський та Торкунов сприяли впровадженню російської державної політики, спрямованої на знищення української ідентичності дітей та підлітків на окупованих територіях. У травні 2024 року, українські правоохоронці повідомили Мединському про підозру та оголосили у розшук. Справу слухає Шевченківський суд Києва.

«Схеми» відвідали одне з засідань 19 червня. Представники Офісу генерального прокурора коментувати позицію обвинувачення відмовився, а державний адвокат Мединського Андрій Остапенко сказав журналістам-розслідувачам, що оскаржуватиме головний доказ у справі – судову психологічно-лінгвістичну експертизу – та домагатиметься проведення ще однієї. Журналістам «Схем» вдалося отримати документ, на якому ґрунтується обвинувачення. У висновках судових експертів йдеться про те, що підручник має на меті «нав’язати учням за допомогою вказаних у цьому дослідженні деструктивних лінгвістичних форм і прийомів негативне ставлення до чинної української влади, ЗСУ, патріотично налаштованих українців, країн Заходу і США як до «ворога», який загрожує мирному і стабільному життю жителів тимчасово окупованих територій сходу і Криму, російськомовних українців і російського народу загалом».

Також, на думку експертів, підручник покликаний «переконати в тому, що Україна – політично неповноцінна держава, яка перебуває під повним контролем Заходу і за його сприяння перетворилася на інструмент боротьби з Росією та знищення її державності, і в такий спосіб сформувати ставлення до Росії як до «визволителя» і «захисника» росіян і російськомовного населення України від свавілля української влади і Заходу, та поширити серед російських школярів нетерпимість і ненависть до українців (зокрема вихідців із західних регіонів України), які відстоюють свою національну ідентичність, суверенність та незалежність своєї держави, як до носіїв нацистської ідеології». Служба безпеки України, яка вела розслідування, поставила перед фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз шість запитань про характер закликів, які містить підручник. На два з них експерти відповіли ствердно: автори закликають до зміни меж України та виправдовують російську окупацію її територій 2014 року, глорифікуючи військових РФ. Відсутність відповідальності За підтримку політики Путіна, зокрема, війни Росії проти України Мединський потрапив під західні санкції. З 2022 року – в Канаді, а з 2025 – в Австралії. Західні санкції Мединський називає «незаконними». Втім, ключові партнери України – Європейський Союз та Сполучені Штати – обмеження проти помічника Путіна не запроваджували. «Схеми» та партнери з європейських медіа запитали владу ЄС про причини цього. Аніта Гіппер, речниця із закордонних справ і політики безпеки Єврокомісії відповіла: «Рішення про включення до переліку в кожному конкретному випадку ухвалює рада за умови одностайності. Ми не можемо коментувати жодні можливі обговорення в раді, але ми сповнені рішучості повною мірою використовувати наші санкційні механізми та покращувати наші зусилля зі збору інформації, щоб у майбутньому мати змогу поповнювати списки більшою кількістю позицій». Мединський ворожо висловлюється про ЄС, але вільно ним подорожує, з огляду на відсутність санкцій. У вересні 2014 року, наприклад, він разом із дружиною відвідав Венеційський кінофестиваль. Наступного року, згідно з даними витоку пасажирів авіарейсів, які отримали «Схеми», Мединський був у Франції, Чехії, Швейцарії та Іспанії. У 2016-му – в Австрії та Греції, а у 2017-му – в Німеччині та Італії. Наступного року – знову Франція. У 2019-му – Франція, Іспанія, Італія, а у 2021-му – Греція.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, згідно з отриманими даними про перетин кордону Мединського, він відвідував окупований Луганськ, а також – Дубай та Ташкент.

Втім, його дружина та донька продовжували подорожувати Євросоюзом. Фотографії з поїздок тоді ще неповнолітня донька Мединського поширювала у соцмережах, але згодом видалила ці дописи зі своєї сторінки. Російське медіа «База» встигло ці публікації зберегти. Видання проаналізувало тло світлин та геотеги публікацій та встановило, що у 2022 році донька Мединського відвідувала Італію, а у 2023 році – королівство Монако та Францію (Канни та Ніццу). Подорожувала, ймовірно, з матір’ю Мариною Мединською. Сам Володимир Мединський також користується виробленою в ЄС продукцією. Зокрема, їздить на автомобілях німецьких брендів Audi та Mercedes-Benz, згідно з інформацією, яку «Схеми» знайшли у витоках із російських баз даних.

Його також помічали зі смартфоном від американського бренду Apple та з наручним годинником, схожим на швейцарський від бренду Tissot.

Як і в ЄС, в Україні санкції проти Мединського не запроваджували. У Службі безпеки України на прохання «Схем» пояснити, чому не ініціювали обмежень щодо помічника Путіна – не відповіли. Хоча саме СБУ порушила кримінальну справу проти Мединського через публікацію підручника, який виправдовує агресію РФ. У Раді з національної безпеки та оборони, яка ухвалює рішення про запровадження санкцій, також відмовилися коментувати, чи отримували від уповноважених органів пропозиції ввести такі обмеження щодо Мединського і, якщо так, чим завершився їхній розгляд.

У зволіканні української влади із санкціями проти Мединського юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук бачить три різні можливі пояснення. Перше – недооцінюють його важливість у Кремлі, друге – навпаки, не хочуть цим нашкодити мирним перемовинам, і третє – політичний спротив. «Можливо, був якийсь супротив суб'єктів цього процесу на включення Мединського (у санкційні списки – ред.). Якщо була можливість і було бажання не накладати санкції, наприклад, через його наближення до ближнього кола Путіна. Тобто аналогічно, як ми бачили з багатьма олігархами та їхніми родинами, був великий супротив лобістів та інших», – сказала Шевчук. Як приклад вона навела Михайла Фрідмана, російського олігарха, санкції проти якого РНБО запровадила у жовтні 2022 року, а у липні 2023-го ввела обмеження й проти деяких із його компаній після розслідування «Схем» про їхню співпрацю з Росгвардією. Юристка каже, що українські санкції – це головно символічний жест: «Якщо в підсанкційної особи немає майна на території України і вона не планує приїжджати, тоді немає прямих наслідків накладення санкцій. Тобто це такий символічний жест. Те саме і з накладенням російських санкцій на наших посадовців – немає ніякого практичного наслідку. Інша річ – санкції Євросоюзу або США». Деякі функції західних санкцій може виконати оголошення Україною Мединського в міжнародний розшук, вважає юристка Дар’я Свірідова. «Якщо він опиниться у країні, яка визнає запити України, його можуть затримати та екстрадувати для судового розгляду. Також це фактично призводить до персональних обмежень на його вільне пересування територією багатьох країн, замороження можливих активів за кордоном та міжнародну ізоляцію», – каже Свірідова. Майбутнє стамбульських перемовин Третій раунд перемовин між Україною та Росією у Туреччині може відбутися вже цього тижня. Ініціатор – український президент. «Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий», – заявив Володимир Зеленський 19 липня. Наступного дня відповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, підкресливши безкомпромісну позицію Кремля: «Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні – вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас».