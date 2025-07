Заперечує незалежність України та забезпечує військо РФ – чи є мир у планах голови російської делегації на переговорах у Стамбулі?

Редакторка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2024 року.

Журналістка-розслідувачка, співзасновниця українського англомовного медіа The Kyiv Independent, де від початку російського повномасштабного вторгнення і до серпня 2022 року здебільшого висвітлювала воєнні дії, а відтоді та до січня 2024 – очолювала відділ розслідувань.

Переможниця та фіналістка міжнародних журналістських премій.

За серію розслідувань про зловживання владою в Інтернаціональному Легіоні України отримала нагороди European Press Prize та #AllForJan Award у 2023 році, а також стала фіналісткою Національного конкурсу журналістських розслідувань України у 2022 році. Того ж року, потрапила до списку Forbes 30 Under 30 Europe Media & Marketing list та посіла друге місце в категорії «розслідувальний репортаж» European Press Prize за статтю про контрабанду сигарет компанією впливового колишнього прикордонника. У 2020 році, розділила з іншим журналістом друге місце премії Thomson Foundation Young Journalist Award.

З 2019 до 2021 працювала журналісткою політичного відділу в англомовному медіа Kyiv Post, а з 2011 до 2018 року — репортеркою на телеканалах «Україна», «СТБ», та «Донбас».

Стипендіатка британської премії Chevening, випускниця магістерської програми з журналістики розслідувань City University of London у 2019 році, та магістерської програми з соціології НПУ ім. Драгоманова у 2017 році.

Авторка розслідувань, опублікованих в Organized Crimes and Corruption Reporting Project (OCCRP) та Coda Story, а також колонок, опублікованих у Washington Post та New York Times. Співпрацювала з The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) та International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).