Чотири матеріали «Схем» вийшли у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань

Серед дванадцяти матеріалів, які потрапили до короткого списку Національного конкурсу журналістських розслідувань, – чотири роботи авторства журналістів команди «Схем» (проєкт розслідувань української служби Радіо Свобода). Список фіналістів організатори конкурсу опублікували 20 листопада.

Загалом на конкурс було подано понад 100 матеріалів. Як зазначають організатори, одним з важливих критеріїв оцінювання робіт було використання OSINT (розслідування на основі відкритих джерел, – ред.) і винахідливість журналістів разом із дотриманням стандартів та етики.

До списку фіналістів увійшли такі розслідування команди «Схем»:

Також до фіналу увійшли роботи Слідства.Інфо, The Kyiv Independent, BIHUS.Info, NGL.media, газети «Весть» («Вість») та Суспільного.

Переможця оголосять 7 грудня.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation.

«Схеми» – проєкт журналістських розслідувань української служби Радіо Свобода, заснований у 2014 році. Керівниця проєкту – Наталка Седлецька.