Чотири матеріали «Схем» вийшли у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань

Серед дванадцяти матеріалів, які потрапили до короткого списку Національного конкурсу журналістських розслідувань, – чотири роботи авторства журналістів команди «Схем» (проєкт розслідувань української служби Радіо Свобода). Список фіналістів організатори конкурсу опублікували 20 листопада.
Загалом на конкурс було подано понад 100 матеріалів. Як зазначають організатори, одним з важливих критеріїв оцінювання робіт було використання OSINT (розслідування на основі відкритих джерел, – ред.) і винахідливість журналістів разом із дотриманням стандартів та етики.
До списку фіналістів увійшли такі розслідування команди «Схем»:
- Плівки Пономарьова: контакти з ФСБ та запуск бізнесу – що нардеп пів року робив в окупації?
У розслідуванні «Схеми» розповідають, що саме народний депутат Олександр Пономарьов пів року робив в окупованому Бердянську, чи справді його брали в полон, про що домовлявся із загарбниками та як бізнес парламентаря тепер працює і на Росію, і на Україну – заробляючи і на російських заводах, і на українській державі (Автори: Ольга Івлєва, Наталка Седлецька, Олександр Чорновалов)
- Хто віддав Росії 575 крилатих ракет, якими тепер атакують Україну?
У матеріалі «Схеми» наводять докази, що Росія обстрілює Україну ракетами, які офіційний Київ 23 роки тому віддав Москві у кількості 575 штук, разом з 11 важкими бомбардувальниками. Журналісти розшукали у державних архівах угоду, яку в 1999 році підписали прем’єр-міністри України та Росії – Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Та знайшли в додатках до угоди перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю в обмін на погашення газових боргів. «Схеми» співставили ці серійні номери з тими ракетами Х-55, які армія РФ запускала проти України з початку повномасштабної війни. І виявили щонайменше з десяток збігів (Автори: Сергій Андрушко, Кіра Толстякова)
- Власник Київстару та Моршинської співпрацює із Росгвардією та охороною Путіна
У розслідуванні «Схеми» встановили, що російська компанія «АльфаСтрахование», співвласником якої через консорціум «Альфа-груп» є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту її підрозділів. Крім того, інша російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є Фрідман, під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування (Автор: Георгій Шабаєв)
- Плівки Богуслаєва-2: Як президент «Мотор Січі» блокував передачу гелікоптера для української армії
За допомогою неопублікованих раніше записів розмов Богуслаєва «Схеми» розповіли, як керівник стратегічного підприємства послаблював українську обороноздатність у розпал великої війни. Зокрема, блокував передачу гелікоптера українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті, роздаючи вказівки підлеглим на кшталт – «Поводьтесь жорстко, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали, бл***. А гелікоптер треба забрати» (Автори: Кіра Толстякова, Кирило Овсяний, Наталка Седлецька).
Також до фіналу увійшли роботи Слідства.Інфо, The Kyiv Independent, BIHUS.Info, NGL.media, газети «Весть» («Вість») та Суспільного.
Переможця оголосять 7 грудня.
Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation.
«Схеми» – проєкт журналістських розслідувань української служби Радіо Свобода, заснований у 2014 році. Керівниця проєкту – Наталка Седлецька.
Форум