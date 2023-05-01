Власник Київстару та Моршинської співпрацює із Росгвардією та охороною Путіна (розслідування)

Військовослужбовці Росгвардії, які з перших днів повномасштабного вторгнення воюють проти України, та наближений до Путіна підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман, який має бізнес у різних сферах, як в Росії, так і в Україні.

Що їх поєднує?

«Схеми» з’ясували, що російський бізнес Фрідмана широко залучений до співпраці як із військовими та силовиками РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням.

Про все це, а також перспективи конфіскації майна Фрідмана в Україні через співпрацю з військово-промисловим комплексом РФ – у новому розслідуванні «Схем».

Страхування авто Росгвардії

Бійці Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації – скорочено Росгвардія – із 24 лютого 2022 року беруть активну участь у повномасштабній війні проти України. Як вони самі розповідають про себе у пропагандистських фільмах, їхня найважливіша функція – «забезпечення безпеки особливо важливих об’єктів».

Один із таких об’єктів – захоплена Росією Запорізька атомна електростанція. Раніше «Схеми» показали командирів Росгвардії, які керували операцією із силового захоплення АЕС.

Але в Україні росгвардійці не лише виконують накази щодо захоплення та охорони стратегічних об’єктів на окупованих територіях. Вони беруть безпосередню участь у бойових діях.

«Ми займаємося коригуванням цілей та знищуємо їх або силами власної артилерії, або, якщо в нас не вистачає дальності та потужності артилерії, то звертаємося до Міністерства оборони. Ми беремо безпосередню участь в бойових діях», – звітував Путіну очільник Росгвардії Віктор Золотов.

А ще – переслідують місцеве українське населення, розшукуючи та караючи незгодних із окупаційним режимом.

«У місті Василівка Запорізької області росгвардійці затримали місцевого жителя, який повідомляв противнику координати розташування російських підрозділів», – розповідали у російській пропагандистській програмі про Росгвардію.

Розслідування «Схем» виявило: російський бізнес олігарха Михайла Фрідмана співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги. Зі страхування.

В Україні Фрідмана знають за діяльністю його бізнесу – Альфа-банк (нині це Сенс-банк), Київстар, Моршинська.

У Росії Фрідмана також добре знають, з-поміж іншого, за діяльністю «АльфаСтрахования» – якою олігарх разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній «Альфа-груп».

«Наша історія почалася у 1990-х. Практично одразу ми увійшли у більшість сегментів молодого російського ринку – від страхування мобільних телефонів до морських суден, космічних апаратів та ядерних ризиків», – йшлося у промо-відео компанії.

«АльфаСтрахование» позиціонує себе як сучасну страхову компанію, мета якої – захист цивільних осіб, їхнього майна, помешкань, автомобілів тощо.

Утім рідко згадується ще один напрямок – це страхування службового транспорту російських силовиків та військових. Ця співпраця приносить державні контракти на сотні мільйонів рублів.

Встановити це «Схемам» допоміг офіційний сайт державних закупівель Росії.

Так журналісти з’ясували, що «АльфаСтрахование» – це зокрема багаторічний страховий партнер Росгвардії. За останні п'ять років Росгвардія навіть вийшла в топ державних замовників послуг «АльфаСтрахование». Лише її центральний підрозділ уклав із компанією Фрідмана контрактів на 100 мільйонів рублів. А сумарно по Росії щонайменше – на 280 мільйонів.

У Росії такий тип страхування має абревіатуру «ОСАГО», що розшифровується як обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності.

Якщо росгвардієць на службовій машині потратить в ДТП, то всі витрати на відшкодування ремонту авто іншого учасника аварії замість Росгвардії покриє «АльфаСтрахование». У розмірі – до 400 тисяч рублів. А якщо в цій ДТП через росгвардійця хтось постраждає фізично, то компанія Фрідмана покриє виплати до півмільйона рублів.

Чи поширюється страхове покриття під час перебування окупантів на цьому транспорті на українській території?

Щоб з'ясувати це, журналісти зателефонували на гарячу лінію «АльфаСтрахования».

– «ЛНР», «ДНР» – до 1 січня 2024 року не діє обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ – ред.), – сказала операторка кол-центру Олена.

– А Херсонська, Запорізька? – уточнив журналіст «Схем».

– На жаль, на цій території ОСАЦВ не діє. Треба викликати держінспекцію безпеки дорожнього руху, складати протокол та розбиратися на місці.

Але тут не виключають, що це може змінитися.

«Інформація у нас така, що до 1 січня 2024-го року не діє. Потім невідомо, як буде, як будуть йти військові дії», – сказала операторка кол-центру «АльфаСтрахование».

Можливо, російська страхова компанія Михайла Фрідмана співпрацює лише з тими підрозділами Росгвардії, які не беруть безпосередню участь у вторгненні в Україну та виконують накази виключно на території Росії?

Росгвардія на окупованих територіях України

На відео річної давнини росгвардієць доповідає полковнику Івану Ванчугову про повернення особового складу зведеного загону першого управління Росгвардії Брянської області зі службового відрядження.

Ванчугов керує цим управлінням. Він вітає військових із успішним закінченням «службового відрядження у зоні проведення так званої спеціальної військової операції».

Журналісти знайшли на сайті «Госзакупки» акт наданих послуг за грудень 2022 року за контрактом, укладеним між Московським центром матеріально-технічного забезпечення Росгвардії та «АльфаСтрахованием».

У документі зазначені суми, які різні військові частини Росгвардії – як власники транспорту – виплатили компанії Фрідмана за страхові поліси протягом цього року. Серед них – згадане Управління Росгвардії у Брянській області, яким керує полковник Ванчугов, а також структурний підрозділ цього управління. Разом вони перерахували компанії Фрідмана понад 1 мільйон рублів – щоб застрахувати службовий автопарк.

«Схеми» знайшли численні підтвердження, що військовий транспорт, застрахований у РФ компанією Фрідмана, безпосередньо задіюється росгвардійцями для ведення війни в Україні.

Наприклад, у квітні 2022-го року у Воронезькій області була помічена колона КАМАЗів з триколорами та символікою російського вторгнення. Місцеве видання звітує: з України повертаються бійці Росгвардії.

Журналісти придивились до номерів вантажівок. Одна із них, за даними російського держреєстру власників автомобілів, належить військовій частині 6681, що дислокується у місті Калуга.

«Схеми» знову знаходять цей підрозділ у контракті між «АльфаСтрахованием» та Росгвардією. Ця в/ч, разом з головним управлінням у Калузькій області та ще один її структурний підрозділ, заплатили компанії Фрідмана за страхування службового транспорту – в тому числі, і цього КАМАЗу – більше мільйона рублів.

Ще один КАМАЗ – з тієї колони, що повернулась з України навесні минулого року.

Вантажівка належить Управлінню Росгвардії у Воронезькій області.

Компанія Фрідмана, згідно з даними контракту, також застрахувала транспорт цього управління – і в тому числі, цей КАМАЗ. Для цього Росгвардія зробила внесок у майже один мільйон рублів.

На відео, знятому 9 місяців тому з іще однієї урочистої події у російському місті Тула, місцеві зустрічають бійців Росгвардії. Вони повертаються з України, після виконання бойових завдань.

Придивившись до номерів КАМАЗів у колоні, журналісти з’ясовують, що один із них належить управлінню Росгвардії по Тульській області. Він застрахований компанією Фрідмана. Про це свідчить контракт укладений «АльфаСтрахованием» з Росгвардією, згідно із яким, цей підрозділ заплатив за страхування службового транспорту загалом понад 850 тисяч рублів за підсумками 2022 року.

Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС ще наприкінці лютого 2022-го. В обґрунтуванні було сказано: Фрідман має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. Фрідман з цим не згодний, намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.

Навесні 2022-го неподалік від селища Димер Київської області спецпризначенці української розвідки розбивають колону росгвардійців. Згодом – публікують знайдену на місці документацію майора Максима Павленка, командира 748-го окремого батальйону спецпризначення при Далекосхідному центрі Росгвардії, що дислокується у місті Хабаровськ. У документі – перелік зброї, яка була видана батальйону.

А у пресрелізі «АльфаСтрахования» за серпень 2022-го вказано, що застрахували автопарк з 340 машин Далекосхідного центру при Росгвардії – того самого, який намагався зі зброєю прорватися у Київ.

«Співробітники Росгвардії щодня перебувають на передовій захисту правопорядку поруч із іншими служителями закону», – йдеться у цьому пресрелізі.

«Схеми» знайшли і більш свіжі приклади співпраці компанії Фрідмана з російськими силовиками.

Наприклад, акт наданих послуг від листопада минулого року, підписаний між «АльфаСтрахованием» та Приволзьким центром при Росгвардії. Тут, серед підрозділів, яким компанія Фрідмана надала послуги зі страхування, є військова частина 5598, яка дислокується у місті Казань.

За цими чотирма цифрами ховається 26-ий загін спецпризначення «Барс». Бійці цього загону, за даними розвідки, брали участь у війні проти українців.

Але з-поміж російських силовиків компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією.

Страхування для поліцейських у Пітері та охоронців Путіна

На свіжому відео з окупованого Маріуполя, знятому у квітні цього року місцевим мешканцем, видно запаркований на вулиці автомобіль УАЗ, поруч із ним – окупанти у військовій формі, які перевіряють документи у місцевих. Журналісти розпізнали номери авто. Цей УАЗ «Патриот» належить Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області.

І він теж у РФ застрахований російською компанією Фрідмана. «Схеми» знайшли його у переліку автомобілів цього управління, застрахованих «АльфаСтрахованием».

Більше того, розслідування виявило, що захист «АльфаСтрахования» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.

У контракті «АльфаСтрахования» за 7 лютого 2023 року з військовою частиною 26116 вказана мета договору – надання компанією Фрідмана послуг із обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Такий самий, як журналісти вже бачили і з Росгвардією. Термін дії контракту – до кінця листопада 2023 року.

Ця військова частина підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента Росії. Це управління, з-поміж іншого, забезпечує функціонування спеціальних об’єктів президента РФ, які в народі називають «бункерами» Путіна.

Простими словами, окрім росгвардійського транспорту, «АльфаСтрахование» Фрідмана страхує й автівки підрозділу, який охороняє особисто Путіна.

Втім, як з’ясувало розслідування – «АльфаСтрахувание» – це не єдиний бізнес Фрідмана, який надає підтримку російській армії.

Спільний бізнес Фрідмана та Міноборони РФ

Якщо подивитися на звичайний сухпай російського солдата та його зарплатну картку, то можна побачити – на на них обох є напис «Военторг».

Це назва торгової марки і однойменного російського акціонерного товариства, мажоритарним власником якого є Міністерство оборони Російської Федерації.

Завдання «Военторгу» – забезпечення побутових потреб російських військових, починаючи від комплектів польового харчування і закінчуючи пошивом та пранням військової форми.

А що ж поєднує «Воєнторг» із Михайлом Фрідманом?

«Компанія Х5 Retail Group, куди входить федеральна торговельна мережа «Пятерочка», та «Военторг» відкрили перші магазини під спільним брендом «Военторг-Пятерочка», – йшлося у сюжеті одного з російських каналів.

Фрідман та його бізнес-партнери є власниками великого російського активу X5 Retail Group, яка управляє крупною мережею роздрібних продуктових магазинів на території РФ. Серед них «Пятерочка».

У 2014 році, коли Росія вже окупувала Крим та вторглася на території Донеччини та Луганщини, у Московській області відкрився перший магазин «Военторг-Пятерочка». З цього моменту і розпочалася публічна співпраця компанії Х5 Retail Group Фрідмана та акціонерного товариства «Воєнторг» – Міноборони Росії.

«Военторг» отримав право на використання логотипу та назви «Пятерочки». При цьому, самі торговельні приміщення належать державному «Военторгу», який отримує відсоток від загального обігу, а «Пятерочка» впроваджує тут свої рітейл-технології, та відповідає за поставку товарів.

Така співпраця на тлі вторгнення РФ в Україну мала чималий успіх. Починаючи з 2014 року, мережа роздрібних магазинів спільного бренду «Военторг-Пятерочка», розрослася по всій Росії. Загалом, станом на 2021 рік, було відкрито близько 50 точок в різних регіонах, як у Москві, так і в закритих військових містечках.

У червні минулого року Євросоюз та Швейцарія ввели санкції проти «Военторгу». Причина: «матеріальна та фінансова підтримка дій, які підривають суверенітет та незалежність України».

Можливо, після 24 лютого X5 Retail Group Фрідмана припинила співпрацю з «Военторгом» Міноборони?

Але ні.

«Схеми» знайшли чимало згадок про відкриття нових спільних магазинів та реконструкцію старих – вже після 24 лютого 2022 року.

Наприклад, у серпні минулого року у місті Енгельс Саратовської області відкрили черговий, вже 57-й, магазин «Военторг-Пятерочка».

У Росії Енгельс називають столицею дальньої стратегічної авіації. В Україні – містом із аеродром, з якого злітають важкі бомбардувальники і запускають ракети по українських містах.

«Дочка» міноборонівської компанії «Военторг», яка опікується цим партнерством – «Военторг-Ритейл» – також згадується у санкційному списку Євросоюзу. З-поміж іншого, фірма випускала футболки під брендом «Армії Росії» з символікою російського вторгнення.

Саме «Военторг-Ритейл», досі має ліцензію на використання брендів компанії Фрідмана «Пятерочка» и «Пятерочка Универсам».

Якою активно послуговується: відкриваючи все нові і нові спільні магазини.

І це ще «Схеми» детально не розповідають про те, як часто в супермаркетах «Пятерочка» просто проводять акції – на підтримку російських військових, які зараз воюють в Україні – збираючи для них продукти.

Журналісти надіслали запити до «АльфаСтрахования» та Х5 Retail Group з проханням прокоментувати віднайдені факти.

Поки відповіді «Схеми» не отримали.

Поцікавились «Схеми» і в Євросоюзу – чи не є така співпраця підставою для запровадження санкцій проти двох бізнесів олігарха – «АльфаСтрахования» та Х5 Retail Group?

Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає.

У коментарі «Схемам» Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

«На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто Ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», – відповів Фрідман.

Чи конфіскують майно Фрідмана в Україні?

У 2017 році олігарх визнавав, що його фінустанова – «Альфа-Банк» – (в Україні цей банк теж працює, але віднедавна має назву «Сенс») – обслуговував оборонні підприємства Російської Федерації, але припинив це робити через вплив західних санкцій.

Утім той же санкційний тиск не завадив компаніям Фрідмана продовжувати страхувати службовий транспорт численних підрозділів російських силовиків і військових, які беруть участь у повномасштабній війні проти українців та силовими методами утримують панування окупаційного режиму на тимчасово захоплених Росією територіях. Продовжує бізнес Фрідмана у Росії і співпрацю з державним «Военторгом», який забезпечує окупантів найбільш необхідним – формою та харчами.

Михайло Фрідман – один із найбільших підсанкційних російських олігархів, чиє майно досі не було конфісковано Україною.

Відповідно до закону, співпраця з військовими РФ є вагомим аргументом для стягнення в дохід держави активи людини, щодо якої РНБО ввела санкції. Ключову роль у цьому відіграє Мін’юст.

«Схеми» озвучили свої знахідки міністру юстиції Денису Малюсьці:

«По Фрідману у нас було багато інформації по активах. Тут реально цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією, страхування військових частин – це чудово. Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії, підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів», – сказав Денис Малюська.

За словами міністра, інформацію з розслідування «Схем» про співпрацю Фрідмана з російськими військовими та силовиками, міністерство передасть до правоохоронців для процесуального підтвердження, після чого звернеться до суду.