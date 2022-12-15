Секрет Фрідмана. Як наближений до Путіна власник «Альфа-банку» ховає активи від санкцій (розслідування)

Із початком повномасштабного вторгнення Росія завдала збитків Україні на суму майже 130 млрд доларів. За підрахунками Київської школи економіки, це – прямі збитки станом на вересень і без урахування деокупованих Харківщини та Херсонщини.

Самі жителі зруйнованих населених пунктів вважають, що заплатити має Росія. Один із варіантів запустити цей процес – примусово конфіскувати на користь України активи громадян РФ, наближених до політичного керівництва країни, яка розв’язала повномасштабну війну.

І поки Україна та країни ЄС тільки починають шлях цією дорогою, ті російські олігархи, в яких ці активи можуть законно забрати, знаходять способи їх врятувати. Наприклад, це співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман. А також його партнери – співвласники-мільярдери з «Альфа-груп».

Чи можна запобігти порятунку активів підсанкційними російськими олігархами – щоб зрештою Україна отримала компенсацію на відновлення зруйнованих міст та сіл? І чи буде відповідальність для тих, хто вже встиг вивести бізнес та майно з-під конфіскації в обхід санкцій?

Гроші, бізнес, санкції

24 лютого. Перший день повномасштабного російського вторгнення.

28 лютого російський олігарх, один із найбагатших людей Росії, родом з України, Михайло Фрідман публікує листа, адресованого співробітникам інвестиційної компанії (LetterOne), співвласником якої він є.

«Я глибоко прив’язаний до українського та російського народів і бачу нинішній конфлікт як трагедію для них обох», – йдеться у листі.

Фрідман публікує його в той день, коли війна, яку він називає конфліктом, почала безпосередньо зачіпати його статки. 28 лютого ЄС запроваджує персональні санкції проти нього, а також його бізнес-партнера Петра Авена.

«Ми – жертви, ми страждаємо від політичного клімату – від конфлікту Росії з Україною, від відносин із Заходом. Це на нас, безперечно, вже відображається», – казав Авен у інтерв’ю 15 березня.

Сьогодні Михайло Фрідман та Петро Авен – мільярдери зі списку російського Forbes: 6-те ($11,8 млрд) та 29-те ($4,3 млрд) місця, відповідно.

Обидва олігархи – на початку повномасштабного російського вторгнення – співвласники міжнародного консорціуму «Альфа-груп», який сплачує мільйонні податки в Росії.

Разом із Германом Ханом, Олексієм Кузьмічовим та Андрієм Косоговим.

В Україні їм належить: системно важливий банк – «Альфа-банк» –із розміром активів у понад 111 млрд грн (станом на 01.12.2021), страхові компанії («Альфа лізинг», «Альфа страхування»), вода («Моршинська») і зв’язок («Київстар»).

Також Фрідман роками організовував у Львові Leopolis Jazz фестиваль, на якому зустрічався з представниками української ділової і політичної еліти.

Олігархи мають ще один не менш цінний актив – близькість до першої особи в Російській Федерації – Володимира Путіна.

– А ви взагалі в яких стосунках з президентом? – запитували в Авена під час інтерв’ю у березні минулого року.

– В достатньо нормальних, робочих стосунках, – відповів російський олігарх.

– Ви можете йому зателефонувати напряму?

– Я це зробив за 30 років, була одна ситуація, я це зробив один раз в 2001 році. Більше не робив ніколи.

– Що за ситуація?

– Ну в нас там була певна ситуація. Я не хочу про це розповідати.

– Щось з бізнесом чи особисте?

– Це було особисте.

– Допоміг?

– Допоміг.

Згадки про наближеність олігархів до режиму Путіна можна знайти у численних документах, оприлюднених у США. Так, з доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори США стало відомо, що під час однієї із особистих зустрічей у 2016 році Володимир Путін повідомив олігархів про можливі санкції США проти них та «Альфа-банку» – у зв'язку анексією Криму і початком війни на сході України в 2014 році.

«Він мені сказав тоді на зустрічі з великою кількістю людей, що, за їхніми даними, будуть американські санкції проти великого бізнесу, і ви повинні бути до цього готові», – казав Авен.

У той період Путін не лише попереджає олігархів про можливі санкції з боку Заходу, але й паралельно готує фінансову систему РФ до роботи в умовах тих самих санкцій і відключення країни від SWIFT. Російські банки починають масово випускати картки платіжної системи «Мир».

Показово, що одним із перших «підставляє плече» провідний російський продовольчий рітейлер X5 Retail, співвласником якого є Михайло Фрідман.

«X5 стала однією з перших продуктових компаній, у всіх магазинах якої приймається оплата карткою національної платіжної системи «Мир». Це понад 8500 магазинів, які обслуговують близько 2,5 млрд покупців на рік», – йшлося в офіційному повідомленні.

Втім, не картками єдиними. У 2017-му Фрідман визнав, що його «Альфа-банк» також обслуговував оборонні підприємства РФ, але припинив через вплив західних санкцій.

На цьому не все. У 2018 році Фрідман та Авен у ролі переговорників від РФ їздили до Вашингтону з неофіційною місією – передати повідомлення російського уряду щодо необхідності скасування санкцій США, запроваджених «для протидії агресивній політиці Росії».

Цей візит, а також той факт, що, зокрема, Фрідман «є джерелом підтримки найближчого оточення російського президента», зрештою стали підставою для введення Європейським союзом наприкінці лютого 2022-го персональних санкцій проти цих двох олігархів.

«А як щодо такої речі, як презумпція невинуватості? Це просто рішення невідомих бюрократів, які вирішили, що я винен за визначенням, тому що я – російський олігарх. Просто відчути суспільний запит когось покарати», – казав Михайло Фрідман в інтерв’ю CBS Sunday Morning наприкінці березня 2022-го.

Отже, санкції запроваджені. Рахунки та активи бізнесменів заморожені. Чи може Україна на них претендувати як на компенсацію завданих Росією збитків?

У листопаді цього року Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо створення механізму виплати таких компенсацій.

«Має бути підписаний міжнародний багатосторонній договір. Основні учасники цього договору – це країни, в яких знаходяться основні активи Російської Федерації чи приватного російського бізнесу», – казала заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Як наслідок такого рішення ООН в наступному році має з’явитись міжнародний реєстр, в якому фіксуються збитки, завдані українцям. А також – міжнародний фонд, з якого виплачуватимуть компенсації. Джерел наповнення декілька. Один із яких – конфіскація активів громадян Росії через персональні санкції.

«Для того, щоб конфіскувати приватний актив, мають бути досить таки сильні, чіткі і зрозумілі, юридично обґрунтовані підстави для застосування конфіскації активів, а також має бути встановлений зв’язок прямий чи опосередкований підсанкційного суб’єкта з цим активом», – розповідала Ірина Мудра.

І як показало розслідування «Схем», саме цей зв’язок із власними активами наразі намагаються стерти олігархи з «Альфа-груп». Іноді буквально – міняючи назви.

Прийом №1: зміна вивіски

Так, один з найбільших системно важливих банків, що працює в Україні – «Альфа-банк» – влітку цього року почав змінювати вивіску на «Сенс банк», аргументуючи це начебто небажанням асоціюватися з країною-агресором.

Але, крім назви, більше нічого не змінилось: власниками банку і досі залишаються російські олігархи. Змінилася тільки їхня кількість. Замість п’ятьох – стало троє.

Одразу після запровадження санкцій проти Авена та Фрідмана свої частки у банку переписали співвласники «Альфа-груп» Герман Хан (20,9659%) та Олексій Кузьмічов (16,3%) на іншого партнера – Андрія Косогова. Але вони так поспішали, що не погодили таку процедуру із Національним банком України. Це вважається порушенням, тож Нацбанк наклав штраф і заборонив таке відчуження.

І хоча Фрідман та Авен, які 28 лютого через свою близькість до Путіна опинилися під санкціями, переписати частки в Україні не встигли, втім, декілька активів за кордоном вони таки встигли продати. І таким чином врятувати від можливої конфіскації на користь України.

Прийом №2: «жонглювання» компаніями

«Схеми» звернули увагу на відомого в Данії ІТ-дистрибьютора EET Group Holdings ApS. Фірма працює на двох десятках ринків Європи і представляє тисячу брендів, таких, як Acer, Dell, Lenovo, Sony. На початку цього року співвласник фірми – мальтійська компанія PHM Investments Europe Limited – інвестує в цей ІТ-бізнес – майже 250 млн євро.

Як з’ясували «Схеми», бенефіціарними власниками цього інвестора з Мальти є Михайло Фрідман (35,5 %) та Андрій Косогов (44,3 %).

І через цю фірму олігархи володіли також іншим бізнесом: ще трьома компаніями, в які теж «влили» чимало грошей. Протягом минулого та 2022 років в них сумарно інвестували більше мільярда євро.

Чому «володіли»?

З аудиторського звіту мальтійської компанії журналісти дізнались, що вже після того, як Фрідман потрапив під санкції – він позбувся двох із чотирьох цих бізнесів: IT (PHM Danish Topco ApS), а також польської фірми-виробника їжі (PHM SF Dutch Topco B.V.).

І якщо продаж IT-бізнесу відбувся тихо, то з компанією-виробником вийшла гучна справа.

Цього літа у Польщі на протест вийшли працівники фірми-виробника готової їжі MAGA FOODS.

Раніше, у квітні, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі вніс цю компанію в санкційний список країни, оскільки, за даними міністерства, її опосередкованими власниками значились підсанкційні олігархи Фрідман (37, 86%) та Авен (12,13%).

Але працівники вважали помилковим таке рішення, скаржились на зупинку виробництва, замороження рахунків і переконували, що росіян серед власників немає.

Президент правління MAGA FOODS Пьотр Павінський також заявляв, що вони «жодним чином не пов’язані з російським капіталом».

Невже польські урядовці помилилися?

«Схеми» з’ясували, що до 31 березня акції MAGA FOODS належали вже згаданій компанії з Нідерландів (PHM SF Dutch Topco B.V.), бенефіціарними власниками якої справді були російські олігархи.

Але 31 березня бізнесмени продають свої акції іншій фірмі, теж з Нідерландів – SIGNATURE FOODS GROUP B.V., яка була зареєстрована за три дні до цього, із капіталом в 1000 євро, без жодних працівників і єдиним акціонером.

Здавалось би, все, олігархи позбулися своїх часток, більше російського капіталу немає. Але документи, оприлюднені польським урядом, свідчать про зворотне.

У них йдеться, що новостворена нідерландська фірма SIGNATURE FOODS GROUP B.V. взяла кредит на купівлю таких акцій у іншої компанії – Pamplona Capital Management, яка є власником Pamplona Capital Partners V.LP., опосередкованим співвласником якої через LetterOne Investment Holdings SA є Михайло Фрідман.

Тобто, мовою документів – Фрідман залишається фінансово пов'язаною особою із новим власником фірми-виробника мережі. Таким чином МВС Польщі відхилило апеляцію MAGA FOODS щодо виведення її із санкційного списку.

На цьому історія не завершилась.

Вже через два місяці після відхилення апеляції новий власник SIGNATURE FOODS GROUP B.V. знайшов іншу лазівку для уникнення санкцій і розпочав ліквідацію компанії.

«Оцей акціонер запустив процедуру ліквідації саме для того, щоб стерти будь-який зв’язок з російським олігархом. Тому що коли ліквідується підприємство – його акції розпродаються. І їх просто викупили усі працівники MAGA FOODS для того, щоб стати власниками компанії, акціонерами компанії – і стерти будь-який зв’язок з попереднім власником акцій паном Фрідманом», – аналізує юридична радниця Transparency International Ukraine Наталя Січевлюк.

І це спрацювало. Після ліквідації MAGA FOODS, опосередкованими співвласниками якої до 31 березня були Фрідман та Авен, міністр внутрішніх справ зрештою вивів цю компанію із санкційного списку.

Відтак олігархи вже після запровадження санкцій позбулися двох бізнесів – PHM Danish Topco ApS та PHM SF Dutch Topco B.V., в які за цей та попередній роки компанія інвестувала понад пів мільярда євро.

«Схеми» звернулись за коментарями до Михайла Фрідмана та Петра Авена і чекають на відповідь.

Відповідальність за обхід санкцій

Тепер ключове питання: чи буде відповідальність за обхід та виведення активів з-під санкцій? У ЄС обіцяють не заплющувати на це очі і готують для таких осіб директиву.

«Директиву, яка б уможливила конфіскацію активів у осіб, які ухиляються від санкцій, намагаються обійти санкції. Такі дії цих осіб будуть криміналізовані. Тобто, це буде один з видів злочинів ЄС», – каже заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Тобто, якщо російським олігархам вже вдалось продати активи або переписати на пов’язані із ними фірми – то конфіскувати майно чи бізнес на користь України навряд чи вийде. Це стане можливим за умов дії згаданої директиви ЄС – яка вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

«Зараз працюють над тим, щоб криміналізувати обхід санкцій. Якщо підсанкційна особа обійшла якимось чином санкції, накладені на неї, або, знову ж таки, заморожені активи, або в'їзд чи транзит через ЄС, тоді таку особу вважають уже злочинцем і можуть конфісковувати її активи», – розповідає юридична радниця Transparency International Ukraine Наталя Січевлюк.

Напередодні виходу матеріалу Європейський союз додав порушення санкційних обмежень до переліку «злочинів за законами ЄС» і запропонував включити туди незамороження активів та обхід санкцій. Максимальне покарання за такі злочини – позбавлення волі до 5 років. Фінальне рішення тепер – за Європарламентом.

І цим механізмом вже можна було б скористатися щодо російських підсанкційних олігархів Фрідмана та Авена.

Адже тільки статутного капіталу однієї з компаній олігархів (зокрема, PHM SF Dutch Topco B.V.), без урахування інвестицій та активів, вистачило би на відновлення щонайменше декількох зруйнованих населених пунктів в Україні.

Всі наведені у розслідуванні факти «Схеми» виклали у листі на адресу президента Європейської Ради. І запитали, чи контролює ЄС активи підсанкційних осіб і якою буде відповідальність для російських олігархів за обхід санкцій. Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає.

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Напередодні виходу розслідування «Схем» стало відомо, що Михайла Фрідмана затримали 1 грудня у Лондоні. Разом із ним – чоловіка із сумкою, повною готівки. Повідомлялось, що затримання пов’язане із порушенням санкцій, запроваджених Британією проти Фрідмана, якими передбачено замороження активів та рахунків. Через які олігарх скаржився, що йому не вистачає грошей навіть на оплату роботи прибиральниці. Ймовірно, таким чином Фрідман намагався «обійти» британські санкції, але, схоже, попався на гарячому. Олігарха звільнили під заставу.