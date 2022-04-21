«Схеми» знайшли у Сен-Тропе родинну віллу підсанкційного російського олігарха Фрідмана

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) знайшли на півдні Франції нерухомість підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, наближеного до Путіна, про яку раніше не було публічно відомо. Це вілла в містечку Сен-Тропе на 580 квадратних метрів з басейном, саунами та паркомісцем під гелікоптер, яка оформлена на доньок олігарха.

Родинна вілла Фрідмана має назву Copab. У ній 10 спальних кімнат, джакузі, сауна, хамам та басейн. Ця елітна нерухомість має свій власний сайт і здається в оренду.

«Тут на вас чекає захоплюючий панорамний вид на затоку Кануб'є, свіжий туман Середземного моря та райське тепло південного сонця», – повідомляється на сайті.

Вілла, як виявили журналісти, записана на французьку фірму SNC COPAB.

Згідно з документами, які є у розпорядженні «Схем», бенефіціарами компанії у рівних частках є Лариса та Катерина Фрідман, ще 1 відсоток залишається за колишньою дружиною Михайла Фрідмана Ольгою Айзіман. На останню також були накладені санкції Європейського Союзу, які були введені 8 квітня.

Право власності у компанії SNC Copab (Ольга Айзіман, Катерина та Лариса Фрідман).

Власницею майна тоді ще Ольга Фрідман Айзіман стала у 2004 році, викупивши їх у двох компаній SNC AKINITA SA та SPARTAN PROMOTIONS LTD.

У 2015 році вже Ольга Айзіман поділила свою частку на дві по 49% і безкоштовно передала їх своїм донькам Ларисі та Катерині Фрідман. Собі колишня дружина олігарха залишила 1% компанії та право вирішального голосу. Ще 1% залишається у громадянина Франції Крістофа Жерарда, який також є керівником компанії SNC COPAB.

Раніше, 28 лютого 2022-го року санкції були введені проти самого Михайла Фрідмана. Він став одним із перших олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС. В обґрунтуванні вказано: Фрідман має міцні зв'язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. У тому числі його звинувачують у сприянні окупації Криму у 2014 році.

Російське видання Forbes оцінювало його статки у майже 12 мільярдів доларів. В Україні найбільшими активами Михайла Фрідмана є «Альфа-Банк» та оператор мобільного зв’язку «Київстар». Зараз олігарх вийшов з ради директорів обох цих компаній.

Після введення санкцій Фрідмана скаржився, що його рахунки у Великій Британії, де він мешкає, «заморожені» і він «не знає, як жити».

Санкційні обмеження передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону в’їзду на територію ЄС.

Наразі немає публічної інформації про арешт вілли Фрідманів у Сен-Тропе. «Схеми» зв’язались з адміністрацією вілли, і менеджерка зазначила, що віллу забронювати досі можливо, і що на червень її вже винайняли. Вона повідомила, що оренда вартує 6 тисяч євро за добу. Мінімальний термін перебування у найближчі місяці – 3 ночі.

«Мінімальний термін перебування на віллі 3 ночі в березні, квітні, травні – 18 000 євро за 3 ночі. Мінімальний термін перебування в липні, серпні становить 2 тижні. У червні вілла вже заброньована», – відповіла менеджерка.

У коментарі «Схемам» експертка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук пояснила, що якщо влада країни вирішить, що майно, яким формально володіють родичі, насправді контролюється підсанкційною особою, то, нерухомість може «заморозити» та у подальшому конфіскувати.