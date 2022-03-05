«Стовпи режиму Путіна». Олігарх Євтушенков і три вілли у Франції

Журналісти програми «Схеми» спільно із проєктом Scanner Project розпочали спільний пошук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час військового наступу Російської Федерації на Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Це серія коротких матеріалів про тих, хто публічно декларує любов до «руского мира» і ненависть до Заходу, але натомість скуповує майно у країнах Європейського союзу. Про тих російських політичних діячів і олігархів, які у будь-який момент можуть просто втекти у свої розкішні вілли та квартири в Європі на приватних літаках, зареєстрованих, звісно, теж не в Росії .

Це перший матеріал із циклу. У ньому йдеться про нерухомість російського олігарха Володимира Євтушенкова, який перебуває у так званому «списку Кремля» – це перелік бізнесменів, наближених до Путіна, опублікований Мінфіном США. Був на зустрічі Путіна із представниками великого бізнесу в день вторгнення, на якій президент РФ закликав бізнесменів «бути патріотичними».

Євтушенков поки не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну запровадили санкції. Євтушенков – власник концерну «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу та постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії.

Лазурний берег Франції, комуна Сен-Жан-Кап-Ферра, звідси до Ніцци – 6 кілометрів. За однією з версій, довколишні місця відкрив і облюбував бельгійський король Леопольд II. Він побудував тут віллу для своєї коханки, яка згодом стала однією з найдорожчих у світі. Поступово цей регіон освоїли багатії з усього світу, скупивши чи звівши нову нерухомість.

Час від часу французька преса пише про значні інвестиції російських бізнесменів у цей регіон. На початку 2000-х журналісти навіть опублікували витік внутрішньої документації податкових органів. Французьке видання «Експрес» процитувало доповідь податківців: «У переважній більшості випадків походження цих коштів є невизначеним». І далі наводили довгий список дорогої нерухомості, купленої Борисом Березовським, Аркадієм Гайдамаком, Сергієм Пугачовим, Тельманом Ісмаїловим та іншими, менш відомими широкому загалу вихідцями з Росії.

Судячи із документів, які є у розпорядженні журналістів «Схем» та Scanner Project, Лазурний берег Франції облюбував і російський олігарх Володимир Євтушенков.

Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу , розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Наприклад, концерн «РТІ Системи» Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

З початком повномасштабної війни, обстрілюючи українські міста, Росія активно використовує проти України крилаті ракети «Калібр» та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

Також у власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія «МТС».

Російський «Інтерфакс» повідомляв , що з моменту початку військового наступу ціла група іноземців вийшла з ради директорів російських компаній. Зокрема з АФК «Система» вийшов ексміністр економіки Люксембурга Етьєн Шнайдер.

Володимир Євтушенков посів 41-е місце у рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії 2021 року за версією російського Forbes зі статком $3,4 млрд.

Видання «НВ»​ повідомляло , що саме Євтушенков міг бути одним із посередників, який зводив Віктора Януковича після втечі в Росію із тими, хто був зацікавлений у початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

У січні 2018 року Володимир Євтушенков потрапив до так званого «кремлівського списку» Міністерства фінансів США – це список наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів, щодо яких можуть бути введені американські санкції. Сам Євтушенков у 2020 році заявив, що на бізнес перебування у цьому списку ніяк не вплинуло .

Журналісти «Схем» та Scanner Project отримали документи, відповідно до яких Володимир Євтушенков разом із членами своєї родини – Тетяною і Наталією Євтушенко – є власниками французької компанії SCI Petr.

ВІЛЛА «ВАЙКІКІ»

У звіті SCI Petr йдеться, що ця компанія володіє нерухомістю – віллою під назвою Willa Waikiki.

Її адреса – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du Général de Gaulle. Ось так вілла виглядає на сервісі GoogleMaps:

Від вілли до моря – 500 метрів, дві хвилини їзди на авто.

ВІЛЛА «НУАДІБУ»

Поруч – на паралельній вулиці, північніше, за адресою Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles розташована ще одна вілла родини Євтушенкових з назвою Villa Nouadibou.

Де-юре це власність французької компанії SCI Kristine, якою Володимир Євтушенков володіє разом із дружиною Наталією.

ТРЕТЯ ВІЛЛА

Третя вілла, яку ми знайшли у родини олігарха – теж по сусідству. Її адреса – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Може скластися враження, що Євтушенков просто вирішив поступово скуповувати вілли на мисі Сен-Жан-Кап-Ферри.

Вартість цієї третьої вілли, на відміну від попередніх, у документах вказана. Вона складає 7 мільйонів євро.

На території біля маєтку можна помітити басейн і додаткові будівлі.

Вілла є власністю французької компанії родини Євтушенкових під назвою SCI Umbto.