Літаки низки російських бізнесменів і олігархів вилетіли з Росії після наступу РФ на Україну – «Схеми»  

Приватні літаки низки російських бізнесменів і олігархів, наближених до Кремля, вилетіли за межі Росії з початком повномасштабного наступу РФ на Україну, ще низка вилетіла напередодні і наразі не повернулася. У той час, коли російські авіалінії масово скасовують регулярні рейси в Європу та інші західні країни, рішення про закриття неба не вплинуло на цих бізнесменів, адже їхні приватні літаки мають реєстрацію інших країн, повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Андрій Мельниченко, бенефіціар міжнародного виробника добрив «Єврохім» і вугільно-енергетичної компанії СУЕК ще 24 лютого, у день введення військ в Україну, разом із іншими бізнесменами зустрічався з Володимиром Путіним, на якій президент Росії закликав «бути патріотичними». А вже 25 лютого Radarbox зафіксував, як Boeing 737-7HE(WL) з бортовим номером LX-MBJ, який на спеціалізованих форумах приписують Мельниченку, здійснив переліт між Ніцою і Базелем. Літак теж зареєстровано не в Росії, а в Люксембурзі.

25 лютого літак із бортовим номером LX-PHS здійснив переліт із Санкт-Петербурга до німецького Дюсельдорфа. Цим літаком користується Віктор Харитонін – російський мільярдер, який збагатився на фармацевтичній фірмі «Фармстандарт», співзасновником якої був Роман Абрамович. У 2021 році Харитонін став найбільшим виробником вакцини від коронавірусу «Супутник V», нагороджений РПЦ Орденом преподобного Серафима Саровського ІІІ ступеня. Літак зареєстрований у Люксембурзі.

Літаки ще низки бізнесменів та олігархів вилетіли з Росії напередодні вторгнення, і маючи іноземну реєстрацію, продовжують вільно пересуватися світом – у той час, коли пересічні росіяни масово скасовують свої подорожі через закриття неба багатьма країнами для регулярних російських авіаліній.

Так, літак Boeing 737-7FY(BBJ) із бортовим номером P4-AFK, яким користується один із найбагатших людей Росії Володимир Євтушенков, до 28 лютого перебував не в Росії. Літак має реєстрацію Аруби, і до понеділка перебував у Дубаї. За даними ресурсу відслідковування повітряних суден Radarbox, 28 лютого Boeing повернувся з Дубаю у Москву. Євтушенков – голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система» (російська інвестиційна компанія).

Він посів 41 місце у рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії 2021 року за версією російського Forbes зі статком $3,4 млрд. Видання НВ повідомляло, що саме Євтушенков міг бути одним із посередників, який зводив Віктора Януковича після втечі в Росію із тими, хто був зацікавлений у початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

Михайло Прохоров – російський підприємець і політик, мільярдер, президент приватного інвестиційного фонду Група ОНЭКСИМ, президент Спілки біатлоністів Росії. Літак Airbus A319-115(CJ) із бортовим M-RBUS, яким він користується, перебуває не у Росії – 25 лютого він здійснив переліт між французькими містами Шамбері і Базелем. 26 квітня 2018 року на сайті російського опозиціонера Олексія Навального опубліковано розслідування «Як олігарх платить хабар віцепрем'єру». У ньому йшлося про те, що офшорна компанія, пов'язана з Прохоровим, у 2017 році придбала за 35,5 млн євро віллу заступника голови уряду Росії Олександра Хлопоніна в Італії.

Останні перельоти джетів, пов'язаних із олігархами Алішером Усмановим (найбагатша людина Росії у 2013-2015 роках) та Сергієм Галицьким (власник мережі супермаркетів «Магніт»), теж були поза межами Росії.

Джет LX-VIP, повязаний з Усмановим, 28 лютого здійснив переліт з Італії в Туркменистан. Gulfstream Сергія Галицького з бортовим номером M-YGLF 31 січня прилетів у Британію.

Дані моніторингу вказують на те, що поза межами Росії можуть перебувати і деякі з впливових керівників державних російських корпорацій.

Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорції «Ростех» (виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення).

Літак Boeing 737 із бортовим номером P4LIG, який, за даними російського видання Sobesednik.ru, використовує Чемезов, 27 лютого здійснив переліт із Дубаю у Відень.

Сергій Чемезов перебуває під дією українських санкцій з червня минулого року. Влітку 2021-го Чемезов заявив: «Жорсткі санкції – це, по суті, війна».

Тепер позиція Сергія Чемезова щодо нападу російських військ на Україну невідома. Разом із тим його син - Сергій Чемезов-молодший, повідомляє російська «Медіазона» (Міністерство юстиції РФ визнало видання «Медіазону» «іноземним агентом»), виклав в інстаграм анімоване зображення, на якому навколо земної кулі крутиться гасло «Мир у всьому світі».