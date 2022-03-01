Нью-Йоркська біржа призупинила торги акціями російських компаній – Федоров

Нью-Йоркська біржа призупинила торги акціями російських компаній. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ще більше санкцій. Нью-Йоркська біржа і Nasdaq призупинили торги акціями «Яндекс», Ozon та ще багатьох інших російських компаній», – заявив він.

Санкції через вторгнення Росії в Україну раніше запровадили країни Євросоюзу, США, Великобританія, Канада, Японія та інші. Окрім іншого, санкції торкнулися кількох російських банків.

28 лютого США запровадили санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів Росії – громадянам США забороняється брати участь в операціях із ними. Також під санкції потрапили Російський фонд прямих інвестицій та його голова Кирило Дмитрієв.

Президент Росії Володимир Путін раніше у відповідь на введені санкції зобов’язав експортерів-резидентів Росії продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами. Також з 1 березня 2022 року резидентам Росії забороняється, зокрема, зараховувати іноземну валюту на рахунки в банках поза Росією.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».