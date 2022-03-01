Серед тих, хто підтримав введення військ РФ – народний артист України

Російський співак Микола Басков, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, назвавши це «самозахистом» країни і «миротворчою операцією», з 2004 року має статус народного артиста України. Згідно із нагородним листом, який мають у своєму розпорядженні журналісти Радіо Свобода, це почесне звання він отримав за «розвиток культурних взаємозв’язків між Україною та РФ».

25 лютого, у другий день наступу російської армії на територію України, Микола Басков опублікував пост в інстаграмі, яким висловив підтримку агресивним діям Росії проти України. Зокрема, він назвав це «миротворчою операцією, кінцем геноциду та попередженням нападу на Росію». Він також написав, що «Росія війни не починає, Росія їх закінчує».

У розпорядженні журналістів опинився нагородний лист, відповідно до якого Микола Басков у 2004 році за президентства Леоніда Кучми був відзначений почесним званням «Народний артист України».

Відповідно до листа, Баскова нагородили, зокрема, за «представлення музичної програми «Микола Басков і його українські друзі». У документі зазначено, що він «став першим російським співаком, який представив таке шоу на українській землі».

Серед репертуару, доданого до нагородного листа, значиться також пісня «Русь велика».

Микола Басков – не єдиний російський артист, який має звання народного артиста України. Інші російські артисти, нагороджені таким званням, наразі зберігають мовчання щодо розпочатої Росією повномасштабної війни з Україною.

Так, у інстаграмі Філіпа Кіркорова останнє відео, опубліковане 6 днів тому, – розважальне, про «солодкий подарунок» до дня народження.

В інстаграмі російського співака Олександра Малініна, також народного артиста України – представлення нового музичного номера.

А в інстаграмі ще одного народного артиста України, російського композитора Ігоря Крутого – в день нападу Росії – з’явився пост про прем’єру.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

За даними українського Генштабу, втрати військ Росії в особовому складі уже складають 5710 осіб, полонених – 200. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив 1 березня, що до Росії починають прибувати перші тіла загиблих в Україні військових.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

Невідомо точно, скільки є жертв серед цивільного населення. 28 лютого президент України говорив, зокрема, про 16 загиблих дітей. Перед тим, ввечері 27 лютого уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних жителі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив , що від початку масштабного вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет по українських населених пунктах.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.