Президент України повідомив про ухвалене «непросте, але корисне рішення» і звернувся до військових Росії

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна «міцно стоїть» п’яту добу повномасштабної війни Росії проти народу України.

«Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти й за десятки років, – зазначив він.

У своєму зверненні 28 лютого глава української держави заявив: «Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалено рішення – непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей – учасників АТО знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона».

Президент України також повідомив, що за час російського вторгнення – за чотири доби – унаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей, 45 неповнолітніх були поранені.

«Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала... Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше. Росія не вірила в таку солідарну й потужну реакцію. Але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші, ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу, а отже, і за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію» – сказав Володимир Зеленський.

Він також звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою: «Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і, головне, – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслуговуємо. Я впевнений, що все це можливо».

Президент України також повідомив про безумовну й безпрецедентну підтримку від міжнародної «антивоєнної коаліції».

«Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимося, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти – яким буде падіння рубля. Поки триває це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським учителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого?» – звернувся Володимир Зеленський.

Він також наголосив на російських втратах особового складу. За даними ЗСУ, вони перевищують 5000, однак точні дані уточнюються.

«Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії, Судака, Сімферополя... Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз: чотири з половиною тисячі вбитих російських окупантів (дані попереднього дня – ред.). «Бросайте вашу технику. И уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни. Уходите», – звернувся президент України до військових Росії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Нещодавно українська делегація прибула на кордон з Білоруссю для участі в переговорах з РФ.