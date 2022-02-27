Внаслідок російського вторгнення загинули 352 мирних жителя, з них 14 дітей – дані уряду

Внаслідок російської агресії в Україні загинули 352 цивільних, з них – 14 дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Також, за даними уряду, 1 684 мирних жителя отримали поранення, з них 116 – діти.

За попередніми даними Генерального штабу Збройних сил, втрати російської сторони на вечір 27 лютого склали близько 4 500 людей. Командування, втім, зазначає, що підрахунок втрат російської сторони ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».