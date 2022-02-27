Російські війська використовують жінок і дітей для прикриття колони бронетехніки – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про порушення російськими військами гуманітарного права.

Згідно зі зведенням військового командування, російські військові «захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги».

Також повідомляють про використання російськими військами приміщень дитячих таборів та шкіл, розгортання артилерії та реактивних систем залпового вогню на спортивних майданчиках.

«У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок», – повідомляє Генштаб.

Водночас командування заявляє, що російські військові-строковики, які перебувають на Чернігівщині, готові скласти зброю і здатися в полон, по всій території України знаходять покинуту техніку.

«Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб. Знищено та пошкоджено літаків – 27 одиниць (уточнюється), гелікоптерів – 26 одиниць, танків ‒ близько 150, ББМ ‒ понад 700 одиниць, гармат – близько 50, один ЗРК БУК, Чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці», – додають у штабі.

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Командування, втім, зазначає, що підрахунок втрат російської сторони ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

Міністерство оборони Росії 27 лютого вперше визнало, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».