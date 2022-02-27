Нові санкції: Євросоюз заборонить «медіа-машину Кремля»

Європейський союз оголосив про низку нових санкцій проти Росії, зокрема заборону російських державних ЗМІ RT і Sputnik.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ці телеканали є частиною «медіа-машини Кремля», а ЄС «розробляє інструменти для заборони їхньої токсичної і шкідливої дезінформації в Європі».

Державні російські ЗМІ «більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна і посіяти розкол у нашому Союзі», – сказала фон дер Ляєн, додавши, що заборона буде охоплювати і їх дочірні компанії.

Про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції 27 лютого після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Вона також виклала інші санкції Євросоюзу проти Росії через її масштабне вторгнення в Україну, зокрема план ЄС щодо фінансування закупівлі та доставки зброї й іншого обладнання в Україну.

«Вперше в історії Європейський союз профінансує закупівлю і доставку зброї й іншого обладнання в країну, яка зазнає нападу», – сказала фон дер Ляєн, назвавши це «переломним моментом».

Міністри ЄС також вирішили під час зустрічі закрити повітряний простір ЄС для всіх російських літаків. Новий пакет санкцій також буде спрямований на союзника Росії Білорусь, сказала фон дер Ляєн.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».