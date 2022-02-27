Опитування: 70% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ, 91% – підтримують дії Зеленського

Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування, згідно з яким 70% опитаних впевнені, що Україна зможе відбити напад російських військових, 16% – у цьому не впевнені.

«Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень суттєво зріс. У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у Збройних силах – на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий – На Півдні та Сході (64-66%)», – йдеться в повідомленні.

За даними соціологів, 91% українців підтримують дії президента Володимира Зеленського, не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%.

«Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі. У всіх регіонах країни спостерігається надзвичайно високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та у Центрі (більше 90%), на Сході та Півдні – понад 80%», – йдеться в повідомленні.

Опитування проводилось 26-27 лютого методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 2000 українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.