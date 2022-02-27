ЄС вперше виділить гроші на зброю для атакованої країни та ухвалить нові санкції проти Росії – фон дер Ляйєн

Євросоюз вперше надасть фінансування для закупівлі зброї, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, говорячи про підтримку блоком України на тлі російської агресії.

«Євросоюз вперше фінансуватиме закупівлі й доставку зброї та іншого обладнання країні, яка зазнає нападу. Це переламний момент. У той же час ми знову посилюємо свої санкції проти Кремля та його спільника, режиму Лукашенка», – заявила вона.

Фон дер Ляйєн назвала першим кроком блокування європейського авіапростору для російських літаків. Крім того, блок заборонить російські державні медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС.

Як прокоментувала президентка Єврокомісії, вони «більше не зможуть поширювати брехні, щоб виправдовувати війну Путіна і сіяти розкол у нашому союзі».

Крім того, Євросоюз планує запровадити санкції проти фактичного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

«Режим Лукашенка є злісним спільником Кремля в атаці на Україну», – заявила фон дер Ляйєн.

Новий пакет санкцій передбачає блокування експорту з Білорусі низки основних товарів, від викопних палив до тютюну, деревини, бетону, заліза та сталі. Також ЄС запровадить ті ж обмеження на постачання товарів подвійного призначення, який діє щодо Росії.

«І нарешті, ми працюватимемо над тим, щоб завадити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Путін став на шлях, який мав на меті знищення України. Але він також насправді знищує майбутнє власної країни», – прокоментувала високопосадовиця Євросоюзу.

Вона також прокоментувала опір України російській агресії, згадавши, зокрема, президента Володимира Зеленського та переселенців із зони бойових дій.

«Лідерство Зеленського, його сміливість та стійкість українського народу – неймовірні та вражаючі. Вони надихають нас усіх. Ми з відкритими обіймами вітаємо тих, хто тікає від бомб Путіна, і я пишаюся теплим прийомом, який їм надали європейці. Ми підтримуємо наших східних членів, які прийняли переселенців та дбають про них», – додала вона.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».