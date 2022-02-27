Євросоюз розглядає закриття портів для російських кораблів

Європейський союз розглядає питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії. Про це повідомив у твітері журналіст, редактор редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк із посиланням на посадовця ЄС.

Юзвяк зазначив, що, за словами європейського чиновника, 3/4 країн-членів ЄС наразі закрили свій повітряний простір для Росії.

Агенція Reuters раніше процитувала неназваного чиновника ЄС, який заявив, що заборона російських рейсів на території Європейського союзу може бути частиною нового пакету санкцій проти Москви, його пізніше 27 лютого обговорять міністри закордонних справ країн блоку.

Більшість країн-членів ЄС вже закрили свій повітряний простір для цих авіарейсів, і найближчим часом може бути ухвалене більш офіційне рішення, сказав чиновник.

Москва, зі свого боку, також заборонила літакам зі згаданих країн пролітати над своєю територією.