Фінляндія і Бельгія приєдналися до країн, які закривають свій авіапростір для російських літаків

Фінляндія і Бельгія закриють свій повітряний простір для російських літаків, приєднавшись до інших європейських країн у посиленні санкцій проти Москви через її масштабне вторгнення в Україну, заявили місцеві посадовці.

Міністр транспорту Тімо Харакка написав у твітері 26 лютого, що Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон із Росією, «готується закрити свій повітряний простір для російського повітряного руху».

Коли цей захід набуде чинності, він не повідомив.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кро заявив 27 лютого, що країна «ухвалила рішення закрити свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній».

Він написав у твітері, що «наше європейське небо – це відкрите небо. Відкрите для тих, хто об’єднує людей, а не для тих, хто прагне брутальної агресії».

Вже низка інших країн – таких як Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина і Польща – закрили свій повітряний простір для російських авіарейсів, що змушує російські літаки, які прямують на захід, значно відхилятися від курсу.

Агенція Reuters цитує неназваного чиновника ЄС, який заявив, що заборона російських рейсів на території Європейського союзу може бути частиною нового пакету санкцій проти Москви, його пізніше 27 лютого обговорять міністри закордонних справ країн блоку.

Переважна більшість країн-членів ЄС вже закрили свій повітряний простір для цих авіарейсів, і найближчим часом може бути ухвалене більш офіційне рішення, сказав чиновник.

Москва, зі свого боку, також заборонила літакам зі згадах країн пролітати над своєю територією.