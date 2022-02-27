Путін більше не є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо – заява

Міжнародна федерація дзюдо 27 лютого оголосила, що призупиняє почесні повноваження, які в цій організації мав президент Російської Федерації Володимир Путін.

«З огляду на воєнний конфлікт, який триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу пана Володимира Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо», – ідеться на сайті організації.

Володимир Путін є шанувальником цього виду боротьби, він активно займався дзюдо в дитинстві і молодості й підтримував форму в зрілому віці.

Через війну з Україною Росія вже втратила багато міжнародних змагань. Зокрема, керівний орган європейського футболу, УЄФА, оголосив про перенесення фіналу свого головного клубного турніру, Ліги чемпіонів, із Санкт-Петербурга. Також чутливим для російських уболівальників є скасування етапу престижних автоперегонів «Формула-1», які мало приймати Сочі.